En medio de la reciente polémica protagonizada por Farid Ode y Javier Blondet, esposo de Mariella Zanetti, la modelo Sandra Mathews alzó su voz para defender a su hija y condenar el comportamiento de la exvedette. Todo ocurrió luego de que el programa 'Magaly TV, la firme' difundiera imágenes de una gresca en la que la hija de Mathews interviene para defender a su padre, acción que provocó un insulto por parte de Zanetti, quien la llamó “estúpida”.

El hecho fue captado desde las casas de los vecinos, donde se escuchó claramente su agravio. A raíz de esto, Mathews utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse, advirtiendo que no permitirá ninguna agresión verbal contra su hija. Además, reveló que no es la primera vez que escucha sobre maltratos verbales hacia Gamille Ode, hija mayor de Farid Ode, situación que, según dijo, ya le había sido comentada por su expareja.

Sandra Mathews cuestiona el rol maternal de Mariella Zanetti

La modelo expresó su indignación no solo por el insulto a su hija menor, sino también por la actitud de Mariella Zanetti ante las constantes tensiones familiares. “He sido testigo por medio de lo que me contaba Farid de cómo, en diversas oportunidades, han tenido actitudes verbales inapropiadas hacia su hija mayor (Gamille Ode)”, escribió.

Asimismo, cuestionó el papel de Mariella Zanetti como madre. “Me cuesta comprender cómo una madre puede anteponer a una pareja sentimental por encima del bienestar emocional-psicológico de su propia hija. En lo personal, yo no dejaría que eso hagan con la mía”, agregó.

Sandra Mathews lanza advertencia a Mariella Zanetti

En su mensaje, Sandra Mathews también dejó claro que tomará medidas si la exvedette vuelve a referirse ofensivamente a su hija menor. “A partir de ahora sus palabras tendrán consecuencias”, afirmó tajantemente.

“Le ruego que no vuelva a referirse a mi hija de manera ofensiva, pues de hacerlo, me veré obligada a tomar acciones legales. Ella es menor de edad, y como madre, es mi deber protegerla”, agregó la modelo. Incluso señaló que, según Farid Ode, Zanetti nunca habría tenido aprecio por la menor. “Pero a estas alturas ya no me interesa. Para mi hija, su verdadera familia es su hermana, no usted”, sentenció.