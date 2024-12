Alexandra Hörler sufrió accidente en programa en vivo: sombrilla cayó sobre ella

La periodista deportiva Alexandra Hörler vivió un inesperado incidente durante la transmisión en vivo de su programa 'Hoy a presión'. Mientras se encontraba al aire libre junto a sus co-conductores, una sombrilla que formaba parte del set se desplomó repentinamente sobre ella. Afortunadamente, el accidente no tuvo mayores consecuencias y la periodista continuó con su trabajo sin complicaciones.

Este evento inesperado tuvo lugar mientras el programa se encontraba en una transmisión en vivo con César Seijas. El incidente tomó por sorpresa a los presentes, y Alexandra Hörler reaccionó con un grito cuando una sombrilla cayó sobre ella. Sin embargo, la conductora demostró su profesionalismo y serenidad al continuar con la emisión.

Alexandra Hörler y accidente que sufrió en vivo

Alexandra Hörler protagonizó un inesperado accidente durante la transmisión en vivo de su programa 'Hoy a presión', que se emite por la plataforma de YouTube de 'A presión'. Junto a sus co-conductores, Christian Bayro y Luciana Roy. En su cuenta de Instagram, la periodista deportiva compartió el video. "Cuando se te cae el set en pleno vivo. Ya tenemos sombrilla, pero voladora", afirmó.

Mientras realizaban una conexión con César Seijas, un fuerte viento hizo que la sombrilla que les servía de protección cayera sobre Alexandra, quien se encontraba sentada junto con sus compañeros. Aunque el accidente sorprendió a los presentes y a la audiencia, afortunadamente no resultó en mayores consecuencias y la periodista se recuperó rápidamente.

¿Quién es el esposo de Alexandra Hörler?

Fuera de los reflectores de la televisión, Alexandra Hörler lleva una vida personal tranquila junto a su esposo, Juan Francisco Pardo. Él es un odontólogo peruano, especializado en periodoncia y osteointegración, y pertenece a la Asociación de Periodoncia y Osteointegración del Perú. Además, Juan Francisco es conocido por participar en congresos tanto en el país como en los Estados Unidos, además de desempeñarse como profesor en la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

A pesar de la notoriedad de la conductora deportiva en el mundo de la televisión, ambos prefieren mantener su relación en privado, evitando hablar demasiado sobre su vida personal en público. Sin embargo, se sabe que su historia de amor comenzó en una playa del sur de Perú, donde Juan Francisco, quien en ese momento era vecino de la mejor amiga de la periodista, conoció a Alexandra. "Yo no sabía quién era porque no veo fútbol ni televisión. Me la presentaron y todo fluyó. Al día siguiente me enteré porque la busqué en Instagram", recordó Juan Francisco en una entrevista para el programa 'En boca de todos', sobre el primer encuentro con su esposa.