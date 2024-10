El programa 'Magaly TV, la firme' reveló los nombres de diversas celebridades peruanas que están en la app de citas Bumble. Sin embargo, muchos televidentes quedaron en shock al conocer que uno de ellos es el esposo actual de la periodista Alexandra Hörler, Juan Francisco Pardo, con quien se casó en el 2021.

¿Por qué el esposo de la periodista Alexandra Hörler está en Bumble?

En un informe presentado en el programa de espectáculos de Magaly Medina, se evidenció que muchos personajes de la farándula peruana se encuentran inscritos en la plataforma de citas Bumble, tales como Samantha Batallanos, Israel Dreyfus, Rafael Cardozo, entre otros. No obstante, lo que más llamó la atención fue la presencia de Juan Francisco Pardo, actual esposo de la periodista de deportes Alexandra Hörler. En su perfil, el dentista decía que "buscaba citas divertidas e informales".

Ante esto, un reportero de la 'Urraca' se comunicó con Alexandra Hörler, quien negó que su esposo tuviera instalada la aplicación. "No lo tiene instalado... Lo tenía instalado (Bumble) hace años. Eso lo tenía antes de conocerme, luego lo eliminó en mi cara. Quizás no hizo log out, pero me consta que no lo tiene instalado. Gracias por la preocupación", afirmó la periodista.

¿Quién es Juan Francisco Pardo, el esposo de Alexandra Hörler?

El esposo de Alexandra Hörler es Juan Francisco Pardo, un odontólogo que forma parte de la Asociación de Periodoncia y Osteointegración del Perú. Suele participar en congresos tanto en el país como en Estados Unidos, y también se desempeña como profesor en la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

En su vida personal, tiene 41 años, es peruano y es padre de dos niños. Entre sus pasatiempos destacan viajar por el mundo y practicar surf. Aunque tanto él como Alexandra prefieren mantener en privado los detalles de su relación, se sabe que se conocieron en una playa del sur, donde Juan Francisco era vecino de la mejor amiga de la periodista.

“Yo no sabía quién era porque no veo fútbol ni televisión. Me la presentaron y todo fluyó. Al día siguiente me enteré porque la busqué en Instagram”, recordó Juan Francisco sobre su primer encuentro en el programa 'En boca de todos'.

Alexandra Hörler se casó con el odontólogo Juan Francisco Pardo en isla de Barbados. Foto: Composición LR/ Alexandra Hörler/Instagram

Alexandra Hörler se casó con el odontólogo Juan Francisco

La periodista deportiva y el odontólogo contrajeron matrimonio en una ceremonia privada, pero lograron documentar el evento gracias a la tecnología para luego compartir momentos de su boda con familiares y seguidores.

Esto ocurrió después de que tuvieran que cancelar la fecha original del 27 de noviembre del 2021 debido al mal clima tropical. “Bueno, finalmente llegó el día. Ya me están peinando y, en una hora y media, me caso”, comentó Alexandra Hörler en un video publicado en Instagram antes de su matrimonio, donde se la puede ver preparándose para su gran día.

Alexandra Hörler y el odontólogo Juan Francisco Pardo confirman compromiso. Foto: Alexandra Hörler/ Instagram

Resumen: Alexandra Hörler niega que su esposo esté en la app de citas Bumble