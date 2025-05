La periodista Alexandra Hörler denunció públicamente que recibió amenazas de 'muerte' a través de redes sociales, luego de emitir duras críticas hacia el alcalde de Ate, Franco Vidal. La situación se dio a conocer tras una nota transmitida en el programa 'Paren Todo', de Panamericana TV, donde la comunicadora cuestionó algunas decisiones recientes del burgomaestre, como el derrumbe de muros en distintas zonas del distrito. Tras su informe, numerosos mensajes intimidatorios comenzaron a inundar sus cuentas personales, generando preocupación por su integridad y la de su familia.

Programa difundió amenazas contra la periodista. Foto: captura de Panamerica TV

¿Cómo inició la polémica entre Alexandra Hörler y el alcalde de Ate?

La controversia comenzó cuando Alexandra Hörler se pronunció respecto a la orden del alcalde Vidal de derribar un “muro reja” en la urbanización Mayorazgo. Posteriormente, también se difundió el derrumbe de un muro construido de forma ilegal sobre la avenida Marco Puente Llanos. Estos hechos fueron difundidos en su programa, donde además se destacó que el alcalde no solo realiza estas labores municipales, sino que también las comparte a través de sus redes sociales, como TikTok y Kick, donde mantiene una presencia constante.

Durante la emisión, la periodista no dudó en criticar el accionar del alcalde, señalando: “A partir de ahora ya no le vamos a decir el alcalde Vidal, a partir de ahora es el alcalde ‘lo tumbo’, porque lo que quiere es tumbarse todo el distrito”. Esta declaración se viralizó rápidamente en redes sociales, provocando la respuesta del propio Franco Vidal, quien aseguró sentirse ofendido: “Prácticamente, me ha dicho vago, que no hago nada y que no soy una persona seria… me gustaría que se pueda ver más mi trabajo”. Además, pidió que se tenga en cuenta la opinión de los vecinos beneficiados por las obras, y no solo de los afectados por los derrumbes.

Sin embargo, lo más grave vino después. A raíz de esta tensión, comenzaron a circular en redes sociales –especialmente en TikTok e Instagram– amenazas dirigidas a Hörler y a su esposo. Estas provienen, presuntamente, de seguidores del alcalde, quienes se identifican como los “dibujitos”, debido a que usan imágenes de personajes animados en sus perfiles. Algunos de los mensajes que recibió fueron: “Revisa tu estado en Reniec”, “Tiene hasta el 17 de mayo” y “Te metiste con el alcalde, te metiste con todos”.

Periodista tomará acciones legales y responsabiliza al alcalde

La periodista denunció públicamente estos hechos y exigió al alcalde que se pronuncie para frenar las amenazas, señalando que si algo le sucede a ella o a su familia, responsabiliza directamente a Franco Vidal.

Periodista es blanco de amenazas en redes sociales. Foto: composición LR/ Instagram

"Aquí hay libertad de expresión y opinión y si no le gustan, las puertas del canal están abiertas para dar su descargo. Por consejo de mi abogado haré la denuncia y si algo me pasa o a mi esposo lo hago responsable a él, que sepa que no le tengo miedo", declaró en entrevista a Trome.

Franco Vidal responde tras amenazas a periodista

Ante la creciente polémica, el alcalde Franco Vidal respondió asegurando que no tiene control sobre los comentarios que realizan sus seguidores en redes sociales: “Yo no puedo controlar a toda la gente que está comentando. La gente es libre de opinar”. No obstante, hasta el momento no emitió un llamado explícito a la calma ni condenó directamente las amenazas contra la periodista. Mientras tanto, Alexandra Hörler ya anunció que tomará acciones legales para proteger su integridad y reafirmó que no permitirá que la intimiden por ejercer su derecho a la libertad de expresión.