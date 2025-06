Después de ser captada por las cámaras del programa de Magaly Medina cenando con el futbolista Anderson Santamaría, Onelia Molina decidió romper su silencio y aclarar los rumores que comenzaron a circular sobre un posible nuevo romance. La chica reality, recientemente separada de Mario Irivarren, habló abiertamente sobre su situación sentimental en el pódcast que conduce, dejando claro que no está interesada en iniciar una relación por el momento.

El ampay, difundido en televisión nacional, generó gran revuelo mediático, ya que se dio pocas semanas después de que la odontóloga confirmara el fin de su relación de dos años con el exintegrante de 'Esto es guerra'. Ante las especulaciones, la también odontóloga fue enfática al pedir que no se la vincule con personas con las que simplemente comparte una salida social.

Onelia Molina se pronuncia por el ampay con el futbolista Anderson Santamaría

Desde su espacio en el pódcast de YouTube ‘Doble Sentido’, Onelia Molina abordó directamente los rumores y explicó cómo vive esta nueva etapa de soltería tras una separación mediática. “Por más que yo salga con una persona, amiga o amigo, no quiere decir que estoy empezando una relación sentimental”, señaló la integrante del reality, desmintiendo cualquier tipo de vínculo romántico con Anderson Santamaría.

Además, fue clara al afirmar que no está buscando una relación y que aún no se siente emocionalmente lista para empezar siquiera a conocer a alguien. “Actualmente yo no busco a nadie para tener una relación. No me siento lista ni preparada”, dijo con sinceridad.

Onelia Molina también se refirió al carácter especulativo de los medios de entretenimiento y pidió respeto a su vida personal. “Sé que el morbo vende, pero me van a ver con él y con otros amigos. No quiero absolutamente nada con nadie ahora”, enfatizó, cerrando la puerta a cualquier suposición sobre un nuevo romance.

Onelia Molina coincidió en el 'Celebrity Combat' con Mario Irivarren

Curiosamente, el pasado 19 de junio, Onelia Molina asistió al evento de box amateur ‘Celebrity Combat’, donde coincidió con su expareja Mario Irivarren. La influencer estuvo presente para apoyar a su compañera de pódcast, Roxana Molina, quien compitió contra la influencer argentina Milagros Ranier. Mientras tanto, Mario acudió al evento para respaldar a su amigo Gerardo Pe’.

Aunque no hubo registro de un encuentro directo entre ambos, la coincidencia en el mismo evento no pasó desapercibida para los medios y seguidores, dado el reciente final de su relación. Esta aparición pública alimentó aún más el interés por la vida personal de Onelia, quien hoy se enfoca en sus proyectos personales y en mantener su vida privada lejos de los titulares románticos.