Christian Domínguez y Pamela Franco se reencontraron este 18 de junio en un centro de conciliación ubicado en Surco, tras una citación solicitada por la cantante para restablecer el régimen de visitas de su hija Camila, de apenas 4 años. Según declaraciones previas de Franco, el cantante no habría estado cumpliendo con dicho acuerdo, por lo que también se habría planteado un pedido de aumento en la pensión de alimentos. La reunión se dio luego de varios enfrentamientos públicos en los que el cantante defendió su rol como padre frente a las críticas.

La cita, que se habría extendido por cerca de tres horas —desde las 4:00 p. m. hasta pasadas las 7:00 p. m.—, mantuvo en expectativa a los medios de comunicación que aguardaban en los exteriores del local. Al término de la diligencia, tanto Pamela Franco como el cumbimabero evitaron brindar declaraciones a la prensa y abandonaron el lugar en sus respectivas camionetas, sin ofrecer detalles sobre los acuerdos o resultados alcanzados durante el proceso.

Christian Domínguez y Pamela Franco concilian tras nueva exigencia de la cantante para su hija menor

A la salida del centro de conciliación en Surco, tanto Christian Domínguez como Pamela Franco evitaron por completo cualquier contacto con la prensa. Ambos fueron captados por las cámaras dentro de sus respectivas camionetas, acompañados de sus abogados, y se mostraron totalmente indispuestos a dar declaraciones. Esta actitud contrastó con anteriores ocasiones, en las que sí se habían pronunciado públicamente sobre el cumplimiento del régimen de visitas y la pensión alimentaria de su hija.

El único que fue visible ante los medios fue Christian Domínguez, quien, aunque no ofreció declaraciones, hizo gestos con las manos que dieron a entender que todo habría salido bien. Sin embargo, no confirmó si accedió al pedido de aumento en la pensión solicitado por su expareja. Por su parte, Pamela Franco no se dejó ver ante las cámaras.

En entrevistas previas, la cantante chimbotana fue clara al decir: “Lo único que podría hacer que yo hable de lo que viví sería que él no cumpla económicamente con su hija”. Además, añadió con firmeza: “Lo emocional no se puede exigir, eso nace”.

Pamela Franco asegura ser 'la mejor madre' tras enfrentamientos con Christian Domínguez

Pamela Franco volvió a acaparar titulares al asegurar que, entre todas las mujeres que han tenido hijos con Christian Domínguez, ella ha sido “la mejor madre”. La cantante afirmó que nunca le puso trabas al cumbiambero para ver a su hija tras la separación, destacando su actitud conciliadora. “De todas las mamás de sus hijos, he sido yo la que nunca le ha hecho problema, la que dice ‘mira a tu hija’”, expresó con seguridad en una reciente declaración que no tardó en generar reacciones en el entorno del artista.

La respuesta no se hizo esperar. Christian Domínguez y su actual pareja, Karla Tarazona, fueron abordados por las cámaras de 'Amor y fuego' a la salida de su programa. Aunque el cantante se mostró evasivo al declarar: “Que pase lo que tenga que pasar, se van a enterar (...) Qué bueno, esperemos que pase”, lo que realmente llamó la atención fue la risa espontánea que soltaron ambos.