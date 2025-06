Christian Domínguez se quiebra al hablar de su hija con Pamela Franco: "No puedo verla después de las 6"

Christian Domínguez no suele hablar con frecuencia de su vida personal, pero en una reciente entrevista en el podcast 'Mamá 24/7', el conductor y cantante se mostró vulnerable al hablar sobre su rol como padre. El cumbiambero compartió una de las situaciones más difíciles de su vida: el limitado tiempo que puede pasar con su hija menor, fruto de su relación con la cantante Pamela Franco.

El padre de tres hijos, conocido por su carrera en el mundo de la cumbia y la televisión, reveló los sacrificios que enfrenta cada día para equilibrar su vida familiar y profesional. Durante la conversación, Domínguez detalló cómo su apretada agenda le impide pasar más tiempo con su pequeña, lo que lo llena de frustración y tristeza.

Christian Domínguez hace emotiva confesión sobre su hija con Pamela Franco

En la entrevista, Christian Domínguez compartió que la relación con su hija menor es profundamente significativa para él, pero las circunstancias de su vida profesional y personal le imponen limitaciones severas. Según el conductor, solo puede pasar unas horas al día con la niña, entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m., ya que ella se duerme temprano, y por su corta edad, no es adecuado sacarla de noche.

Domínguez, visiblemente afectado, no pudo evitar quebrarse al hablar de este difícil momento. Al borde de las lágrimas, mencionó lo complicado que es gestionar el tiempo entre sus compromisos laborales y su paternidad. “Me gustaría tener más horas en el día. A mis tres hijos que viven conmigo los veo solo cuando los llevo al colegio. Y me pasa con Cata que tengo horarios entre las 2 y hasta las 6 de la tarde, y después no la veo porque es tarde y es muy pequeña, no la puedo estar sacando de noche. Es lo que me toca y tengo que disfrutarlo”, señaló el cantante, refiriéndose a su hija con Pamela Franco.

Además, Christian Domínguez hizo hincapié en que su rol como padre no está determinado por el juicio ajeno. En su declaración, aclaró que sus decisiones no buscan la aprobación de nadie, ni siquiera de su expareja Karla Tarazona. El cumbiambero enfatizó que ahora actúa por convicción, haciendo lo que considera lo mejor para sus hijos, sin importar lo que piensen los demás. “Hoy por hoy, si hago algo por mis hijos, lo hago por mí. No estoy esperando la aprobación de nadie. Es diferente cuando te dicen qué hacer y te sientes obligado”, indicó.