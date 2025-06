Pamela Franco fue abordada por el programa 'Amor y fuego' y respondió sobre su reciente enfrentamiento con Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, en el aeropuerto Jorge Chávez. La madre de los hijos del futbolista acusó a Franco de fotografiar a sus menores sin permiso, además de llamarla "Pinocha de la cumbia".

En medio del escándalo, el reportero del programa le preguntó a Pamela sobre el viaje de Cueva a Ecuador, país al que se trasladó recientemente para unirse al club Emelec de Guayaquil. Sin embargo, lo que llamó la atención fue su respuesta ante una posible infidelidad del futbolista, considerando los antecedentes públicos de su matrimonio con Pamela López.

Las polémicas declaraciones de Pamela Franco

Pamela Franco se mostró serena al responder si viajará a Ecuador para reencontrarse con Christian Cueva: "Ahí trataremos, todo bien", comentó. Pero su reacción frente a la posibilidad de una infidelidad fue lo que más sorprendió. Ante la frase “Amor de lejos, felices los cuatro”, Pamela respondió con firmeza: "Yo no creo en ningún dicho, veo mi realidad. Si algo pasa, pasará cerca o lejos. Mi tranquilidad, mi estabilidad emocional no se la voy a dejar en manos de nadie. Yo estoy actuando chévere, enfocada en lo mío y si la otra persona, como lo siento en este momento que estamos y seguimos así, bacán, y si no, también".

Por otro lado, Pamela Franco se mostró firme al restarle importancia a los ataques verbales de Pamela López, quien la enfrentó recientemente en el aeropuerto. La cantante dejó claro que no permitirá que nada altere su equilibrio emocional. “Los insultos los tomo de quien viene, ¿ya? Yo estoy tranquila, voy a seguir trabajando con mis cosas”, declaró ante las cámaras de 'Amor y fuego'.

Además, la expareja de Christian Domínguez evitó entrar en detalles sobre la polémica con López, asegurando que no quiere afectar a los menores involucrados. “No quiero ahondar en el tema porque en medio hay niños, nunca lo he hecho, no lo voy a hacer. Con esa respuesta, si son inteligentes, lo que se ha dicho no tiene lugar”, sostuvo. Sin embargo, no negó que haya tomado una fotografía en el aeropuerto y se excusó diciendo: “El aeropuerto es público y bueno, uno se puede chocar con miles de personas y eso no quiere decir nada”.