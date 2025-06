Pamela Franco sorprendió al afirmar que, pese a las diferencias con Christian Domínguez, ha sido “la mejor mamá” entre todas las exparejas del cantante, ya que, según dijo, nunca le ha generado conflictos. Estas declaraciones se dieron luego de que la cumbiambera iniciara una conciliación extrajudicial para solicitar un aumento en la pensión de alimentos y denunciar que al cantante de no cumplir con el régimen de visitas de su hija.

Frente a las declaraciones de Pamela Franco, Christian Domínguez tuvo una inesperada reacción ante las cámaras de 'Amor y fuego', en el que estuvo acompañado por su actual pareja, Karla Tarazona, quien también se mostró sorprendida.

La reacción de Christian Domínguez y Karla Tarazona frente a la confesión de Pamela Franco

Christian Domínguez, conductor del programa 'Préndete', fue abordado por la prensa tras las declaraciones de Pamela Franco, quien aseguró que el cantante no cumple con el régimen de visitas de su hija. Al respecto, Domínguez evitó profundizar en el tema, pero deslizó una breve respuesta. “Que pase lo que tenga que pasar, se van a enterar (...) Qué bueno, esperemos que pase”, dijo ante las cámaras de 'Amor y fuego', sin confirmar ni negar detalles sobre la conciliación que estaría en curso.

Lo que más llamó la atención fue cuando Pamela Franco se refirió a sí misma como la expareja más comprensiva del cumbiambero. “De todas las mamás de sus hijos, he sido yo la que nunca le ha hecho problema, la que dice ‘mira a tu hija’”, afirmó en televisión. Tras escuchar estas palabras, Christian Domínguez, quien se encontraba en su auto junto a Karla Tarazona al salir de su programa, no pudo evitar soltar una fuerte carcajada junto a su actual pareja, en una reacción que no pasó desapercibida por los reporteros.

Pamela Franco pide a Christian Domínguez aumento en la pensión de alimento

Pamela Franco reveló que ha iniciado un proceso de conciliación extrajudicial con Christian Domínguez, padre de su hija, con el fin de asegurar el bienestar de la menor. “Siempre hay cambios, hay cosas que él y yo solamente conocemos, que pasa mi niña, y creo que es importante que quede siempre escrito, mediante las leyes, para que pueda todo marchar bien“, expresó durante una reciente entrevista.

Aunque prefirió no detallar los puntos específicos que busca abordar en esta conciliación, el programa 'Amor y fuego' indicó que se trataría de un pedido de aumento en la pensión de alimentos y una posible modificación en el régimen de visitas. “Yo considero que todo se va a dar en paz y amor porque como, gracias a Dios le gusta salir en televisión y dar la preocupación que tiene, entonces yo creo que la preocupación que tiene por su hija y sabiendo los temas que su hija necesita va a conciliar y todo va a llegar en amor y paz”, aseguró.