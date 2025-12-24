La cantante Melanie Martínez se sometió a una cirugía bariátrica de manga gástrica y compartió los resultados de su recuperación, que calificó como rápida y satisfactoria. La expareja de Christian Domínguez contó los cambios que experimentó durante su recuperación en un nuevo episodio del programa Más allá del bisturí, junto a su hija Camila.

“Me siento muy contenta, de verdad. La recuperación ha sido rapidísima, con dolor mínimo, solo un par de días. Me siento como nueva”, afirmó Martínez, quien aseguró que la intervención quirúrgica le permitió recuperar su bienestar físico y emocional.

TE RECOMENDAMOS LECTURA DE CARTAS EN VIVO | AMOR, TRABAJO Y DECISIONES PARA EL 2026 | ASTROMOOD

Melanie Martínez se somete a intervención quirúrgica

Junto a su hija y el Dr. Augusto Lock, Melanie Martínez explicó que, además de la manga gástrica, la cirugía incluyó la corrección de una hernia inguinal detectada en los exámenes preoperatorios. “Esto recién comienza. Todo va a depender de que Melanie mantenga un buen cambio de hábitos”, indicó el especialista.

La cantante detalló que antes de la operación presentaba molestias asociadas al reflujo y a una gastritis crónica. “Antes tenía fastidio y reflujo constante. No sabía que era por una hernia, así que es genial que se haya corregido junto con la cirugía bariátrica, porque ya no siento ese malestar”, comentó.

Melanie Martínez se muestra feliz tras operación

Melanie Martínez contó emocionada que, uno de los cambios que más le sorprendió, fue la mejora en su registro vocal. Antes de la operación, le costaba llegar a ciertas notas al cantar; sin embargo, tras la intervención quirúrgica logra recuperar su voz. “Hace unos días me puse a cantar con mis hijas y llegué a notas que pensé que no iba a volver a alcanzar. Siento que eso también es parte de la operación”, comentó emocionada.

Como se recuerda, la artista ya había comunicado su cirugía semanas atrás. En aquella ocasión apareció junto al Dr. Augusto Lock, quien explicó brevemente la situación y el procedimiento. El cirujano es bien conocido en el mundo del espectáculo por haber trabajado con varios artistas, como Ruth Karina, Anaí Padilla, entre otros, realizando procedimientos similares.