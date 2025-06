En una sincera entrevista para el pódcast 'Cero culpas', Andrea Cordero rompió el silencio sobre su separación de Renato Tapia. La influencer narró cómo enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su vida tras descubrir que el futbolista peruano tenía un hijo fuera del matrimonio. “El divorcio, para mí, fue lo mejor que me ha podido pasar”, afirmó con contundencia, añadiendo que la ruptura no fue decisión suya y que la tomó por sorpresa.

La relación entre Andrea Cordero y Renato Tapia duró más de 10 años y fruto de esa unión tuvieron una hija. A ojos del público, el vínculo parecía estable. Sin embargo, todo se desmoronó a inicios de 2023 cuando se difundió que Tapia tenía un hijo con Daniela Castro, a quien no había reconocido legalmente. En febrero de ese año, Cordero despertó con miles de mensajes agresivos en redes sociales. “Me decían que ojalá me muera. La mujer siempre va a tener la culpa”, lamentó.

Andrea Cordero y su duro testimonio sobre su divorcio de Renato Tapia

Durante la entrevista, Andrea Cordero explicó que su mayor dificultad fue enfrentar el conflicto emocional en aislamiento, sin el respaldo físico de sus amistades. “Estuve sola porque estaba en un país que no era el mío. Estuve sufriendo duro como dos meses”, expresó. Lejos de su círculo de apoyo, enfrentó una crisis que, con el tiempo, se convirtió en una oportunidad de sanación. “Un momento estaba sentada y me dije: ‘Andrea, esto que te está pasando no te lo puede estar haciendo el amor de tu vida’”.

El reconocimiento legal del hijo de Renato Tapia se formalizó el 15 de junio de 2023 en la embajada de Perú en España. Aunque el futbolista pidió disculpas públicas, ya era tarde. En junio de 2024, él confirmó la separación mediante redes sociales: “Hace un tiempo mi relación ha terminado”, escribió, solicitando respeto para su entorno familiar.

Las indirectas de Renato Tapia y su exesposa por el Día del Padre

Este 15 de junio, Renato Tapia generó controversia tras compartir un fuerte mensaje, aparentemente en respuesta a la publicación de su exesposa, Andrea Cordero. Con motivo del Día del Padre, ella destacó en sus redes su rol en la crianza de su hija, aludiendo que ha asumido sola las responsabilidades como "padre y madre", lo que fue interpretado por muchos como una crítica directa al futbolista.

Tras la publicación de Andrea Cordero por el Día del Padre, Renato Tapia sorprendió al compartir una frase enigmática en sus historias de Instagram: “El lobo siempre será el malo si Caperucita es la que cuenta la historia”. Para muchos, el mensaje fue una clara alusión a cómo se ha cuestionado su rol como padre.