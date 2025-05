En medio de las recientes disculpas que Christian Cueva ofreció a Pamela López tras varios meses de líos legales, Pamela Franco llamó la atención al hablar sobre su actual relación con Christian Domínguez, con quien comparte la crianza de una hija. La cantante de cumbia decidió abrirse sobre cómo ha manejado la situación tras el escándalo que sacudió a la pareja.

En una reciente entrevista, Pamela Franco sorprendió al relatar la reacción que tuvo cuando se enteró de la infidelidad de Christian Domínguez, captada en un ampay emitido por ‘Magaly TV, la firme’. La pareja de Cueva expuso por primera vez las palabras de advertencia que le dijo al líder de la Gran Orquesta Internacional.

Pamela Franco revela su reacción a la infidelidad de Christian Domínguez

Durante su conversación con Giovanna Valcárcel, Pamela Franco afirmó que actualmente no perdonaría una infidelidad. La intérprete de 'Dile la verdad' comentó que la peor experiencia fue cuando tuvo que ver el ampay de Christian Domínguez, quien fue captado teniendo intimidad con otra mujer en su camioneta. Aunque dijo que siempre hay señales, admitió que en este caso nunca se dio cuenta de la traición del cumbiambero hasta que vio las polémicas imágenes.

"Lo tuve que ver como se movía (...) 'Tienes suerte' le dije, tenía algo que no habían tenido los otros que me engañaron", comentó Franco, haciendo referencia a la pequeña hija que tienen en común. "'Te salvaste, sonó la campana', porque para mí eso es importante. Claro pues, lo voy a ver toda mi vida y mi hija es lo más importante", manifestó.

Además, Pamela Franco aseguró que, aunque su relación con Domínguez terminó, eso no significa que su hija deba alejarse de su padre. No obstante, dejó en claro que cada uno mantiene su distancia, pero hacen lo posible para mantener una buena relación por el bienestar de la pequeña. "Mi hija nunca va perder a su papá, ni a su papá ni a su familia. (Christian) A mí no me quiere ver, ¿a mí para qué me va a ver? Yo tampoco necesito verlo", concluyó.

Pamela Franco respalda a Christian Cueva tras pedido de disculpas a la madre de sus hijos

En otro momento de la entrevista, Pamela Franco fue consultada si habría influido para que Christian Cueva pidiera disculpas públicas a su aún esposa Pamela López. Al respecto, la cantante aseguró que las acciones de su pareja son voluntarias. “Estas cosas que él está saliendo a decir yo creo que le nacen y está bien, ¿no? Yo creo que está bien. Tenemos que ser grandes, tenemos que ser adultos conscientes de lo que podemos hacer mal o no y tratar de rectificarlo y ver para adelante y ser mejores personas”, afirmó.

Cabe resaltar que, pese al intento de Cueva de llevar la fiesta en paz, Pamela López afirma que hasta el momento no cumple con la pensión de sus tres hijos. Esto después de que el jugador dedicara sus goles a sus hijos y pidiera disculpas en diferentes pódcast.