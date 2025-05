Pamela Franco rompe su silencio tras la polémica exposición del encuentro íntimo entre Pamela López y Christian Cueva, a pocos días de su cumpleaños. En una reciente declaración para las cámaras de 'América hoy', la cantante de cumbia señaló: "Se ha querido decir muchísimas cosas. Al final, él y yo sabemos la verdad", dejando claro que detrás de los rumores existe una versión que solo ellos conocen.

El conflicto surgió luego de que Pamela López, quien recientemente inauguró 'La Cueva de Kittypam', protagonizara una exclusiva en vivo con Magaly Medina. Durante la entrevista, López presentó un chat privado con Christian Cueva, donde lo confrontaba por haber anunciado el fin de su matrimonio para mediados de 2024. Además, López reveló que tuvo un encuentro íntimo con el futbolista apenas dos días antes del cumpleaños de Pamela Franco, evento en el que 'Aladino' fue ampayado, desatando una ola de especulaciones sobre su relación clandestina y el futuro del jugador y ambas figuras televisivas.

Pamela Franco resta importancia a declaraciones de Pamela López sobre Christian Cueva

Ante las recientes declaraciones de Pamela López sobre su relación íntima con Christian Cueva, Pamela Franco decidió mantener una postura firme y distante. En diálogo con las cámaras de 'América hoy', la intérprete de 'Dile la verdad' afirmó: "No tengo nada que hablar. Lo único que te puedo decir es que no me afecta, ya con eso saquen ustedes sus propias conclusiones".

Asimismo, lo que más llamó la atención de su intervención para las cámaras del programa de América Televisión, fue que, entre gestos, reveló que no mantenía una relación con Christian Cueva previo a su cumpleaños. "Supuestamente, en ese entonces, él ya salía contigo", preguntó el reportero, a lo que Franco contestó con un escueto "no, no, no".

¿Qué revela el controvertido chat entre Pamela López y Christian Cueva?

El 2 de julio de 2024, Christian Cueva hizo público el fin de su matrimonio con Pamela López, indicando que llevaban meses separados tras más de 15 años juntos, de los cuales 4 fueron como pareja legalmente casada. Sin embargo, esta noticia sorprendió e indignó a Pamela López, quien decidió confrontarlo a través de un mensaje de WhatsApp que luego fue difundido por Magaly Medina en vivo.

“Acabo de leer tu comunicado y sabes que estás mintiendo descaradamente. No hay necesidad de hacerlo, hemos tenido relaciones hace dos días aquí y no calza tu mentira, pero toda la verdad se llega a saber y quien actúa con maldad nada le irá bien. Yo ya sé toda la verdad, te lo dije que nunca existe nada oculto en esta vida y ¿sabes qué? Te juro que siento que me estoy liberando de algo que me ha venido atormentando todo este tiempo”, se lee en el mensaje de WhatsApp que López le escribió a Christian Cueva.