Johana Cubillas rompe el silencio y acusa a Ichazo de no querer firmar el divorcio. Foto: Johana Cubillas/Instagram y Macarena Vélez/Instagram | Foto: Johana Cubillas/Instagram y Macarena Vélez/Instagram

Una simple pregunta en Instagram desató una nueva polémica en el mundo del espectáculo. Cuando un seguidor de Johanna Cubillas le consultó si ya estaba divorciada de Juan Ichazo, la influencer respondió con contundencia que "no", y aprovechó para denunciar públicamente que el modelo argentino se niega a firmar los papeles de conciliación y divorcio, a pesar de estar actualmente en una relación con Macarena Vélez, una chica reality.

Johana Cubillas no se guardó nada y expuso su frustración: “Ya se lo he pedido de todas las formas posibles, pero no quiere firmarme ni la conciliación, ni el divorcio. Yo creo que por un tema de amor y responsabilidad hacia sus hijos debería ser para él una prioridad firmarme la conciliación”, escribió.

Johana Cubillas expone a Juan Ichazo en redes sociales

Más allá del plano legal, Johana Cubillas apeló al aspecto emocional y ético del caso. Para ella, no se trata solo de firmar documentos, sino de actuar con madurez frente a los compromisos familiares y afectivos que ambos compartieron durante casi una década. “Por amor y respeto a su actual pareja, debería de querer firmarme el divorcio”, insistió en sus redes.

La hija del exfutbolista Teófilo Cubillas dejó entrever que esta situación le impide cerrar un ciclo, mientras intenta continuar con su vida y proteger a sus hijos. Aunque no descartó acciones legales, su testimonio busca visibilizar lo que considera una actitud irresponsable por parte de su expareja, algo que no solo la afecta a ella, sino también a la familia que ambos formaron.

Historia de Instagram de Johana Cubillas

Un escándalo en televisión

Johana Cubillas y Juan Ichazo estuvieron juntos cerca de ocho años, y su separación se hizo pública en el programa 'Magaly TV, la firme' a inicios de 2025. En aquella oportunidad, 'Nena' Cubillas enfrenta a su expareja, señalando problemas con la manutención de sus hijos, deudas no saldadas, e incluso mencionó la existencia de amenazas relacionadas con la posible difusión de videos íntimos.

La ruptura no fue tranquila, y desde entonces, la relación entre ambos parece haber empeorado. A pesar de que Ichazo ha rehecho su vida amorosa con Macarena Vélez, su negativa a formalizar el divorcio con Johana ha reavivado el conflicto y generado críticas en redes sociales.