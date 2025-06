Rosángela Espinoza generó gran preocupación entre sus seguidores tras dar a conocer que su madre, Blanca López, sufrió un fuerte accidente. A través de sus redes sociales, la modelo reveló que su progenitora fue trasladada de emergencia a un centro médico luego de una aparatosa caída que le causó una fractura en el brazo.

El incidente ocurrió el pasado miércoles, justo el mismo día en que Rosángela debía presentarse en el inicio de la nueva temporada de 'Esto es guerra', lo que hizo aún más difícil la situación para ella. La influencer no solo informó lo ocurrido, sino que también compartió un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores y los invitó a reflexionar sobre la importancia de cuidar y valorar a los padres.

Rosángela Espinoza vive difícil momento tras accidente de su madre

En sus redes sociales, Rosángela Espinoza compartió que su madre sufrió una fuerte caída, lo que le provocó una fractura en el antebrazo. Debido a la gravedad del accidente, tuvo que ser atendida de emergencia, situación que generó gran preocupación en la modelo. “El miércoles en la noche mi mamá sufrió una caída y se fracturó dos huesos del antebrazo. El verdadero susto de mi vida”, expresó la exreina de belleza.

Mensaje de Rosángela Espinoza

Además, la modelo, conocida por su explosivo carácter en 'EEG', compartió una imagen conmovedora donde aparece dándole un beso en la cabeza a su madre, quien estaba recostada en una camilla. En la foto se puede ver que la señora tenía el brazo enyesado, evidencia de lo delicado del accidente. El gesto generó una ola de apoyo por parte de sus seguidores.

Sin embargo, lo que más impactó fue la reflexión que Rosángela compartió a raíz de la difícil situación, al resaltar la importancia de valorar y cuidar a los padres mientras se tiene la oportunidad. “Gracias, Dios. Cuiden mucho a sus papitos. Denle todo en vida”, escribió, expresando su gratitud por el apoyo recibido y reafirmando lo fundamental que es su familia en su vida.

Rosángela Espinoza discute en vivo con Gerardo Pe

Durante el enlace en vivo entre 'Esto es guerra' y el nuevo canal de streaming de América TV, el streamer Gerardo Pe no tardó en opinar sobre el enfrentamiento entre Rosángela Espinoza y Said Palao. El conductor criticó la actitud de la modelo y lanzó irónicos comentarios que rápidamente circularon en redes. “Un poquito bajo lo que está haciendo Rosángela, pero bueno. Cosas son cosas. Nada más voy a decir. Es más, le voy a pasar el número de mi amiga Yahaira a Said. Estoy asado. Saca la vuelta”, expresó.

Ante ello, Rosángela no se quedó callada y respondió, visiblemente incómoda por las palabras del streamer. “Tantos talentos, talentos de verdad, y contratan a una persona que me está faltando el respeto en este momento. Yo no te conozco, Gerardo, así que ubícate. Yo no te estoy faltando el respeto. Así que respetos guardan respetos”, señaló, dejando clara su molestia.