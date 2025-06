Gerardo Pe es el nuevo panelista del streaming en vivo de 'Esto es guerra' donde, junto con Yaco Eskenasi y Jazmín Pinedo, reaccionan en tiempo real los momentos más tensos y polémicos que ocurre en el set del reality. Ahora, durante el primer episodio de la nueva temporada de 'EEG', el streamer peruano no se guardó nada y comentó sobre la tensa pelea que protagonizaron Rosángola Espinoza y Said Palao.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del público fue su sarcástico comentario sobre Yahaira Plasencia, cantante peruana con quien Rosángela Espinoza mantiene una conocida rivalidad por su pelea en el set de 'Esto es guerra'. ¿Qué dijo Gerardo Pe?

Gerardo Pe lanza sarcástico comentario a Rosángela Espinoza

Después de que el reality 'Esto es Guerra' se enlazara en vivo con el canal de streaming de América TV, el streamer Gerardo Pe no dudó en expresar su opinión sobre la pelea entre Rosángela Espinoza y Said Palao. Según el conductor de Good Time, la actitud de la modelo peruana no fue la más adecuada durante el enfrentamiento, y así lo dejó claro con sus comentarios irónicos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

"Un poquito bajo lo que está haciendo Rosángela, pero bueno. Cosas son cosas. Nada más voy a decir. Es más, le voy a pasar el número de mi amiga Yahaira a Said. Estoy asado. Saca la vuelta", comentó Gerardo Pe.

"Tantos talentos, talentos de verdad y contratan a una persona que me está faltando el respeto en este momento. Yo no te conozco Gerardo así que ubícate. Yo no te estoy faltando el respeto. Así que respetos guardan respetos. Que puedo esperar de una persona que no conozco", respondió Rosángela.

¿Por qué discutieron Rosángela y Said?

Said Palao y Rosángela Espinoza tuvieron un fuerte enfrentamiento en el set de EEG luego de que él desmereciera el triunfo de los integrantes de la Nueva Generación en la pretemporada del reality. Sin embargo, la discusión subió de nivel cuando la modelo peruana mencionó a Alejandra Baigorria en medio del altercado, algo que no fue del agrado del samurái.

“Al fondo hay sitio, lo pueden contratar a Quico de Esto es Guerra o Neymar de Esto es Guerra porque lo hace súper bien, él y su esposa, los dos con tal para cual”, arremetió Rosángela contra Said.

"Tú me puedes decir todo lo que quieras, Rosángela, pero acá no metas a mi esposa ni temas personales (...) Que sea la última vez que la menciones porque, sino yo también me puedo meter con gente externa que no tiene nada que ver en el programa y decirte lo mismo. Me parece bajo meterse con mi esposa. Ubica tus comentarios", respondió el esposo de Alejandra Baigorria.