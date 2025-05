Rosángela Espinoza continúa generando polémica tras su regreso a 'Esto es guerra'. Días atrás, la popular ‘chica selfie’ causó revuelo al lanzar una cruel frase a Onelia Molina, luego de que se confirmara el fin de su relación con Mario Irivarren, tras dos años juntos. El comentario surgió en medio de la tensión que se vivió en la boda de Alejandra Baigorria, evento que dio pie a la separación de la pareja.

Sin embargo, esta vez el blanco de sus palabras fue el propio Irivarren. Durante una dinámica del programa llamada 'La tribuna mental', Rosángela no dudó en lanzarle un dardo directo, recordándole su ruptura con Onelia, dejando en shock a más de uno en el set y desatando reacciones en las redes sociales.

Rosángela Espinoza ‘trolea’ en vivo a Mario Irivarren tras ruptura con Onelia Molina

Durante una de las competencias en 'Esto es guerra', Mario Irivarren debía completar el refrán “Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, sin imaginar que sería blanco de una broma en vivo. Desde la tribuna de la Nueva Generación, Rosángela Espinoza aprovechó la ocasión para lanzar un comentario que dejó a todos sorprendidos: “Y tú lo sabes”, en clara alusión a la reciente ruptura de Irivarren con Onelia Molina.

La reacción en el set no se hizo esperar. Tanto los conductores, Renzo Schuller y Katia Palma, como los compañeros del programa, soltaron carcajadas y destacaron el ingenio de Rosángela. “Me nace”, comentó entre risas la popular 'chica selfie'.

Por su parte, Mario Irivarren reaccionó con una sonrisa, pero no dejó pasar el momento y lanzó una advertencia: “Un día voy a soltar un ‘fatality’, ahí no vale quejarse, no vale picarse”. Aunque Rosángela intentó restarle importancia diciendo que se refería a su cabello, el chico reality replicó: “Yo también soy bueno para fregar, para rematar con cosas, aviso. Yo me controlo, pero también soy bueno para rematar con chistes”. Ante esto, la influencer respondió con firmeza que ella “tenía correa”.

Rosangela Espinoza y el cruel comentario a Onelia Molina sobre su ruptura con Mario Irivarren

Durante una de las competencias del reality, Rosángela Espinoza hizo una polémica comparación al referirse a Melissa Loza y Karen Dejo como las "hermanastras de la Cenicienta", haciendo alusión a los vestidos que ambas usaron en la boda de Alejandra Baigorria. No obstante, lo que más llamó la atención fue cuando la popular ‘chica selfie’ se acercó a Onelia Molina y no dudó en lanzar un comentario que dejó a todos sorprendidos: “La Cenicienta fue Onelia, porque en vez de perder su zapato, perdió al novio”.

Para sorpresa de muchos, Onelia Molina sonrió tomándoselo con humor. Asimismo, las cámaras captaron la rección de Mario Irivarren, quien atinó a taparse el rostro, aparentemente riéndose también del comentario de la influencer.