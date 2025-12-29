Tras su exitoso paso por 'Yo soy', Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, viene realizando una gira de presentaciones en distintos puntos del país, especialmente en Lima. El último de estos eventos generó gran expectativa entre sus seguidores el domingo 28 de diciembre durante el Alameda Fest, realizado en el Lawn Tenis Sport de Jesús María.

El concierto gratuito atrajo a una gran legión de fans de la imitadora del 'Rey del pop', quienes llegaron a la feria mucho antes de la hora de pactada, ante la posibilidad de que el evento estuviera abarrotado de personas debido a la euforia generada tras su victoria en la segunda temporada del programa de imitación 'Yo soy', emitido por Latina Televisión.

Largas filas en concierto gratuito de imitadora de Michael Jackson

Desde tempranas horas, los asistentes al Alameda Fest formaron extensas colas al rededor del recinto de Jesús María. A medida que aumentaba la expectativa por la presentación de Gabriela Villanueva, también lo hacía la cantidad de personas que buscaban disfrutar del tributo en vivo al'Rey del pop'.

Según video compartidos en TikTok, las filas se extendieron por más de una cuadra y las puertas lucieron abarrotadas, principalmente porque el ingreso fue gratuito, lo que contribuyó al desorden y superó la capacidad del Law Tenis de Jesús María.

Gabriela Villanueva ofrece concierto gratuito

Pese al caos en los exteriores, Gabriela Villanueva llevó al cabo el espectáculo con normalidad ante un publico entusiasta que aplaudió cada canción que interpretó y bailó.

La imitadora de Michael Jackson de 'Yo soy' continúa su gira de presentaciones. El 9 de enero se presentará en Los Olivos y, el 10 de enero de 2026, participará en el evento 'Perú en tu casa', en el Mallplaza Bellavista del Callao. Para conocer las próximas fechas, se recomienda seguir sus redes sociales.