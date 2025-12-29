HOYSuscripcion LR Focus

Concierto gratuito de Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson de 'Yo soy', terminó en desorden y largas filas

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson de 'Yo soy', se presentó en el Alameda Fest el domingo 28 de diciembre. El show atrajo a una multitud que incluso llegó horas antes para asegurar un lugar en el recinto. 

Gabriela Villanueva en el Alameda Fest Foto: Composición LR
Tras su exitoso paso por 'Yo soy', Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, viene realizando una gira de presentaciones en distintos puntos del país, especialmente en Lima. El último de estos eventos generó gran expectativa entre sus seguidores el domingo 28 de diciembre durante el Alameda Fest, realizado en el Lawn Tenis Sport de Jesús María.

El concierto gratuito atrajo a una gran legión de fans de la imitadora del 'Rey del pop', quienes llegaron a la feria mucho antes de la hora de pactada, ante la posibilidad de que el evento estuviera abarrotado de personas debido a la euforia generada tras su victoria en la segunda temporada del programa de imitación 'Yo soy', emitido por Latina Televisión.

PUEDES VER: ¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que ganó 'Yo soy' 2025 tras duras críticas en redes?

Largas filas en concierto gratuito de imitadora de Michael Jackson

Desde tempranas horas, los asistentes al Alameda Fest formaron extensas colas al rededor del recinto de Jesús María. A medida que aumentaba la expectativa por la presentación de Gabriela Villanueva, también lo hacía la cantidad de personas que buscaban disfrutar del tributo en vivo al'Rey del pop'.

Según video compartidos en TikTok, las filas se extendieron por más de una cuadra y las puertas lucieron abarrotadas, principalmente porque el ingreso fue gratuito, lo que contribuyó al desorden y superó la capacidad del Law Tenis de Jesús María.

PUEDES VER: Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: 'Seguir en la música'

Gabriela Villanueva ofrece concierto gratuito

Pese al caos en los exteriores, Gabriela Villanueva llevó al cabo el espectáculo con normalidad ante un publico entusiasta que aplaudió cada canción que interpretó y bailó.

La imitadora de Michael Jackson de 'Yo soy' continúa su gira de presentaciones. El 9 de enero se presentará en Los Olivos y, el 10 de enero de 2026, participará en el evento 'Perú en tu casa', en el Mallplaza Bellavista del Callao. Para conocer las próximas fechas, se recomienda seguir sus redes sociales.

Las HUNTR/X peruanas llegan a 'Yo soy' y dejan en shock al jurado: "¡Las guerreras del k-pop van a salvar al mundo!"

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que ganó 'Yo soy' 2025 tras duras críticas en redes?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Samahara Lobatón sobre Yahaira Plasencia y la relación que tuvo con Jefferson Farfán: "Ella había roto una familia"

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Fiestas y conciertos de Año Nuevo 2026 en Lima: horarios, precios y dónde comprar entradas

Jorge Benavides se despide de las pantallas de ATV con emotivo mensaje en su último programa

Tula Rodríguez rompe en llanto al ver la imagen de Javier Carmona en la graduación de su hija: “Orgullosa de todo lo que se viene para ti”

Alejandra Baigorria queda en shock en Suiza al gastar más de S/500 por una compra básica en supermercado: “¡S/18 una palta!”

