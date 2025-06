Tilsa Lozano y Ric la Torre, conductores del programa ‘La noche habla’ protagonizaron un tenso momento en vivo durante la última emisión en Panamericana. Todo comenzó cuando el tiktoker le preguntó a Tilsa si en algún momento la “habían gileado” hombres casados, haciendo alusión seguramente a su pasado con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas.

La consulta generó incomodidad en la exmodelo quien reaccionó de manera airada y le contestó con palabras de grueso calibre al influencer, justo cuando abordaban el tema sobre Pablo Heredia y Flavia Laos.

Tilsa Lozano discute en vivo con Ric la Torre

Durante la emisión en vivo de ‘La noche habla’, Ric la Torre criticó a Flavia Laos por, presuntamente, haber traicionado a su amiga Ale Fuller al involucrarse con su exnovio, el actor Pablo Heredia. El tiktoker sostuvo que la actitud de la jovencita reflejaría una falta de responsabilidad afectiva, y aprovechó el momento para lanzar una sorpresiva pregunta a Tilsa Lozano.

"¿Tú tienes códigos de amigas? ¿Si el marido por ahí intenta gilear? ¿Te ha pasado?", preguntó el influencer, sin imaginar que provocaría la molestia inmediata de la exvengadora.

"Todo el mundo sabe que me ha pasado, no me hagas una pregunta estúpida. Pero yo ya no tengo 25 años. Que venga alguien y me floree, es una cosa", respondió Tilsa, con rostro serio. Luego, añadió. "Me han engañado, me han mentido, me han metido cuerno, todo. Pero que digas que no sabías y me baje a tu marido, esa valla no corre", refutó.

Tilsa Lozano recordó su pasado con Juan ‘Loco’ Vargas

Tilsa Lozano no se guardó nada y trajo al recuerdo su polémico vínculo con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas durante una conversación sobre el caso de Darinka Ramírez y Jefferson Farfán. La exmodelo marcó diferencias entre ambas situaciones y aseguró que, a diferencia de Darinka, ella sí fue víctima de una mentira.

"Yo he estado en tu pellejo, he sido la mujer engañada múltiples veces... pero creo que él no te mintió. Yo me ilusioné, a mí me engañaron, a mí me decían que me amaban, que me querían", expresó Tilsa, dejando en claro que su historia fue distinta.

Sus palabras causaron cierta incomodidad en Darinka Ramírez, quien admitió sentirse confundida por la actitud del exfutbolista, ya que, según contó, seguía frecuentándola en casa, aunque le decía que no quería nada serio.