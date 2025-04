Tilza Lozano se quiebra y anuncia su separación definitiva con Jackson Mora: "Le di los papeles de divorcio"

La exmodelo Tilsa Lozano no pudo contener el llanto al confesar públicamente que su relación con Jackson Mora llegó a su fin. Según reveló, la noche en que fue ampayada por las cámaras de Magaly Medina ingresando a un hotel no fue un encuentro romántico, sino una cita para cerrar oficialmente su matrimonio.

Tilsa Lozano confirma fin de su matrimonio con Jackson Mora

La conductora de ‘La noche habla’, confirmó el fin de su matrimonio con el empresario Jackson Mora tras dos años de relación. La exmodelo reveló que desde hace dos meses están separados oficialmente, aunque decidió mantener el tema en reserva por tratarse de una situación delicada y personal.

“Hace dos meses estoy separada, no he hablado nada porque es un tema delicado, uno no toma decisiones de un día para el otro", confesó Tilsa Lozano durante su programa. Además, aclaró que la noche del ampay en el hotel no fue lo que muchos imaginaron: “Yo subí sola y ese día le entregué los papeles del divorcio”.