El pasado domingo 8 de junio, el actor argentino Pablo Heredia sorprendió en 'El valor de la verdad' al revelar detalles íntimos de sus vínculos sentimentales con figuras del espectáculo peruano. Entre sus declaraciones, confirmó su conocida relación con Ale Fuller, además de breves romances con Flavia Laos y un acercamiento con Mayra Goñi. Sus palabras generaron revuelo en redes sociales por la evidente tensión entre las involucradas, todas del mismo círculo y protagonistas de la serie 'Ven baila quinceañera'.

¿Qué dijo Ale Fuller tras las declaraciones de Pablo Heredia?

La reacción más esperada era la de Ale Fuller. Aunque guardó silencio inicial, la actriz reapareció públicamente el martes 10 de junio a través de su canal de difusión en Instagram, donde publicó una frase del escritor Mario Benedetti que fue interpretada como una clara respuesta emocional al escándalo: “No todas las cosas cuando se rompen hacen ruido. Hay algunas que se derrumban por completo en el más absoluto de los silencios.”

Ale Fuller evitó responder con confrontaciones, pero su publicación en redes sociales transmitió un mensaje contundente. Junto a la cita literaria, añadió dos frases directas: “Ojalá no existieran las mentiras” y “Estoy agotada ya”. Estas palabras fueron interpretadas como una expresión del impacto emocional que le habrían causado las revelaciones de Pablo Heredia. La reacción de sus seguidores fue inmediata, mostrándole su respaldo ante lo que consideran una situación dolorosa para la actriz.

Flavia Laos expone a Pablo Heredia

Flavia Laos no se quedó callada y presentó pruebas en el programa 'Amor y fuego' que desmentían a Pablo Heredia. Según la actriz, el vínculo con el argentino duró apenas tres semanas en 2018 y durante ese tiempo él intentó ponerla en contra de Ale Fuller. Mostró chats donde Heredia decía: “Sí la cag** con Ale, fue porque desde el primer momento sentí cosas por ti y no lo supe manejar... me hago cargo de todo, pero para mí no fue en vano.”

Además, reveló que Pablo desacreditó a Ale Fuller en sus mensajes: “Pero no era tu amiga, ni lo será nunca. Te envidia muchísimo y si estuvo así, es por pura competencia y ego.” Flavia contó que le confesó todo a Ale, provocando lágrimas entre ambas. También negó que la relación de Heredia con Mayra Goñi fuera irrelevante: “Mayra sí se ilusionó, lloraba por él”, declaró.