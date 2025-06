Flavia Laos reapareció y decidió responder con todo a las declaraciones que hizo el actor argentino Pablo Heredia en 'El valor de la verdad'. En dicho espacio, Heredia confesó haber tenido un romance con Flavia, apenas terminó con su expareja Ale Fuller, e incluso reveló que la actriz terminó con él porque ella aún estaba enamorada de Patricio Parodi en ese entonces.

Lejos de quedarse callada, Flavia Laos rompió su silencio en el programa 'Amor y fuego' y enfrentó directamente a Pablo Heredia. Según sus declaraciones, el vínculo con el argentino duró apenas tres semanas y, durante ese tiempo, ella se sintió culpable por haber "traicionado" a Ale Fuller. La actriz sorprendió al revelar conversaciones inéditas de WhatsApp que datan de agosto de 2018, donde Heredia confesaba haber sentido cosas por ella desde mucho antes e incluso intentaba ponerla en contra de Ale.

Flavia Laos expone chats con Pablo Heredia

Durante su participación en 'Amor y fuego', Flavia Laos mostró pruebas contundentes: conversaciones privadas con Pablo Heredia donde el actor argentino no solo reconoce que se equivocó con Ale Fuller, sino que le confiesa a Flavia que estaba enamorado de ella desde el inicio: “Sí la cag** con Ale, fue porque desde el primer momento sentí cosas por ti y no lo supe manejar... me hago cargo de todo, pero para mí no fue en vano.”

Laos también reveló que en esas mismas conversaciones, Pablo Heredia despotricaba contra Ale Fuller con la intención de justificar su romance con ella. Uno de los mensajes más controversiales fue: “Pero no era tu amiga, ni lo será nunca. Te envidia muchísimo y si estuvo así, es por pura competencia y ego". Asimismo, Flavia narró el duro momento que vivió al contarle a su amiga sobre su vínculo con Pablo: “Lloramos horrible. Le dije ‘¿cómo quieres proceder?’, y me dijo ‘no digamos nada’.”

Pablo Heredia y su breve romance de Flavia Laos

En 'El valor de la verdad', Pablo Heredia detalló que su relación con Flavia Laos nunca fue formalizada. A pesar de ello, reconoció una fuerte conexión emocional. “Nunca fue una relación de muchos compromisos. La verdad, no lo oficializamos, pero sabíamos lo que sentíamos”, confesó.

El actor argentino también admitió que, aunque sentía algo por Flavia, entendió que ella estaba enamorada de Patricio Parodi. “Fue lo más maduro. Sabía que ella ya no estaba tan interesada en mí y que su lugar estaba con Patricio”, dijo. Además, recordó el momento en que se alejaron: “Nos dijimos: ‘Espero que seas muy feliz’. Fue una situación bien feeling”.