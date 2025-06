Flavia Laos impactó al revelar cómo enfrenta, junto a Ale Fuller y Mayra Goñi, las polémicas confesiones de Pablo Heredia en 'El valor de la verdad'. Las recordadas chicas de 'Ven, baila, quinceañera' mantienen un fuerte lazo de apoyo y complicidad por mensajería en medio del escándalo.

Flavia no se quedó callada y desmintió hechos que se malinterpretaron en el programa de Pablo Heredia en 'El valor de la verdad'. La modelo aclaró de que Pablo tuvo un breve romance con Mayra Goñi antes de iniciar su relación con Ale Fuller, y no como una tercera en discordia, como muchos especulan.

Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi se apoyan ante las polémica de Pablo Heredia

Flavia Laos rompió su silencio en el programa 'La noche habla' y reveló cómo ella, Ale Fuller y Mayra Goñi vienen manejando la tensión mediática tras las explosivas confesiones de Pablo Heredia en 'El valor de la verdad'. “¿Problemas entre las tres? La verdad que no. Simplemente aclarando algunos puntos. Todas estamos bien, de hecho tenemos un grupo las tres donde conversamos y nos apoyamos”, señaló, desmintiendo cualquier distanciamiento entre las protagonistas de Ven, baila, quinceañera.

La actriz también lanzó una crítica directa hacia su expareja, cuestionando su decisión de exponer temas íntimos solo por dinero. “Fueron momentos difíciles que ya pasaron, y no viene a que alguien venga a hablar por plata después de tanto tiempo. Encima no respetando que nosotras quedamos en no hablarlo al público”, sentenció Flavia, dejando entrever su molestia por la falta de respeto y el quiebre de un pacto de silencio.

Flavia Laos desmiente hechos de Pablo Heredia

Flavia Laos no dudó en aclarar los malentendidos que involucran a Ale Fuller como presunta tercera en discordia entre Mayra Goñi y Pablo Heredia. En su participación en 'La noche habla', la actriz explicó que, en el momento en que ocurrió el fugaz romance entre Mayra y el actor argentino, Ale ya mantenía una relación con otra persona. “Ale tenía novio, cada uno estaba en lo suyo. Recién habíamos empezado la novela ('Ven, baila, quinceañera'). No eran y no éramos supercercanos en ese entonces”, sostuvo la modelo, descartando cualquier cercanía o conflicto entre las actrices en esa etapa.