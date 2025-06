En medio de la polémica reavivada por las declaraciones de Pablo Heredia en el programa 'El valor de la verdad', Flavia Laos decidió romper su silencio y aclarar los rumores que han circulado sobre un supuesto triángulo amoroso entre Mayra Goñi, Ale Fuller y el actor argentino. Durante una intervención telefónica en el programa ‘La noche habla’, emitido el lunes 9 de junio y conducido por Tilsa Lozano y Ric La Torre, la actriz peruana explicó con firmeza que Ale Fuller no tuvo ningún tipo de implicancia en la corta relación entre Mayra y Pablo.

Flavia detalló que, en ese momento, Ale mantenía un vínculo sentimental con otra persona y desconocía el romance entre su colega y Heredia. Además, recalcó que Fuller y Goñi “no eran supercercanas”, descartando cualquier teoría de traición o intromisión. Sus declaraciones buscan poner fin a las especulaciones y aclarar el contexto real de los vínculos entre los involucrados, que han sido foco de comentarios en redes y medios del espectáculo.

Ale Fuller no interfirió en romance entre Pablo Heredia y Mayra Goñi

Flavia Laos fue clara al desmentir los rumores que señalan a Ale Fuller como tercera en discordia entre la relación de Mayra Goñi y Pablo Heredia. Durante su intervención en 'La noche habla', la actriz reveló que, en la época en la que se dio el breve romance entre Mayra y el actor argentino, Ale tenía una relación sentimental con otra persona. “Ale tenía novio, cada uno estaba en lo suyo. Recién habíamos empezado la novela ('Ven baila quinceañera'). No eran y no éramos supercercanos en ese entonces”, afirmó la 'rubia', dejando en evidencia que no existía un vínculo estrecho entre las actrices que pudiera sustentar una supuesta traición.

Además, Flavia no solo defendió a su amiga, sino que también cuestionó la forma en la que Pablo Heredia intentó minimizar su vínculo con Mayra. “No sé qué tan amigas eran en ese momento, recién empezaba la novela. Ese no es el tema, el tema es que Pablo quiso minimizar el hecho de que no tuvo nada con Mayra y eso fue lo que me molestó”, expresó.

Según Flavia Laos, la relación entre Mayra y Pablo fue breve, pero significativa para la cantante. “Mayra sí se ilusionó, lloraba por él”, reveló, subrayando que, aunque el romance fue corto, dejó huella. Para la actriz, es importante aclarar que la versión que sugiere una intervención de Ale Fuller "no calza cronológicamente" y está completamente alejada de la realidad.