En el marco del Día de la Madre, Tula Rodríguez fue abordada en una entrevista para 'Reporte Semanal', donde abrió su corazón sobre su vida actual. Desde la muerte de su esposo en 2020, ha optado por no involucrarse sentimentalmente, convencida de que su hija necesita toda su atención hasta que sea adulta.

Aunque Valentina está lejos por un intercambio estudiantil, Tula Rodríguez reafirmó que su rol de madre no cambia ni un centímetro. Ha elegido quedarse sola por decisión propia, aun cuando admite que esa entrega total le ha significado dejar de lado su faceta como mujer.

Tula Rodríguez tiene una única prioridad: su hija

Durante su participación en el programa 'Reporte Semanal', Tula Rodríguez fue consultada sobre su vida sentimental y no dudó en responder con total honestidad. Aseguró que no está interesada en iniciar una nueva relación, al menos no mientras su hija siga bajo su cuidado.

“He decidido no tener pareja porque mi hija es solamente mi responsabilidad, tantas cosas que se ven afuera. Yo prefiero cuidarla y que ella se forme solo conmigo hasta que ella vuele del todo”, expresó. Además, agregó una frase que resume su compromiso: “Mientras tanto solamente soy mamá, y no significa que esté bien, porque también creería que debería preocuparme en mí como mujer, pero hay promesas hechas y las quiero honrar”. De esta manera, Tula Rodríguez asegura que estará soltera hasta que Valentina pueda crecer.

Tula Rodríguez en pódcast 'Nadie se salva'

Recordando la vez que Tula Rodríguez fue entrevistada en el podcast 'Nadie se salva', conducido por Jhovan Tomasevich, Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo, la presentadora volvió a tocar el tema sentimental mientras promocionaba su proyecto 'Pitukoneras'. Aunque ha mantenido una vida sin pareja desde el fallecimiento de Javier Carmona, no ocultó que hay momentos en los que extraña la compañía.

“Hay cosas que hago porque es lo que me toca. Extraño un hombre en la casa. Duermo ligero porque tengo temor de que alguien robe, que el carro, ese tipo de cosas que para mí siempre fueron masculinas”, confesó con franqueza. Con estas palabras, dejó ver que la fortaleza no siempre va de la mano con la ausencia de necesidades emocionales.