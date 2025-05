Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez, sorprendió al revelar detalles íntimos sobre la última conversación que tuvo con su padre, el fallecido Javier Carmona. En una emotiva entrevista para el pódcast Pitukoneras por el Día de la madre, la joven de 16 años recordó ese instante previo al grave accidente cerebrovascular que sufrió su padre en agosto de 2018.

Este acontecimiento marcó un antes y después en sus vidas, pues dejó a Javier Carmona en estado vegetativo hasta su fallecimiento en 2020. Durante la conversación, Tula Rodríguez contó que, la noche anterior a que su esposo sufriera la ruptura de un aneurisma, ella y Javier habían decidido salir juntos. Por esa razón, la exvedette le pidió a su hija que durmiera en su habitación, aunque Valentina insistió en que los tres pasaran la noche juntos, convirtiéndose así en el último momento que compartieron como familia.

Hija de Tula Rodríguez recuerda conversación con su padre Javier Carmona

Tula Rodríguez recordó con emoción la última noche que compartió con su hija Valentina y su esposo Javier Carmona antes del accidente que cambiaría sus vidas. “Nosotros íbamos a salir y Valentina me dijo ‘yo quiero dormir contigo’ y yo le decía ‘ya párala’. Es que yo quería agarrar a mi marido, hacerle cariño. Ella siempre quería estar en el medio con nosotros”, contó la conductora.

Sin embargo, Valentina insistió en dormir con sus padres la última noche, en ese momento Javier Carmona comenzó a reflexionar sobre la muerte y se preguntó: “¿Qué pasa si me pasa algo? ¿Qué pasa si me muero o si me pasa un accidente?”. Además, le dio instrucciones a Tula sobre qué hacer si algo grave ocurría: “Empezó a decir: ‘si estoy en tal situación, me gustaría que hagas esto’”. Poco después, el exgerente sufrió un derrame cerebral que lo dejó incapacitado hasta su fallecimiento en 2020.

Según Valentina, Tula Rodríguez tomó la situación con humor, confiando en que la salud de su esposo estaba bien. Sin embargo, la joven, con la inocencia propia de su edad, reflexionó a su manera. “Recuerdo que me dormí pensando que, si algo le pasaba, quería quedarme con su iPad. Nunca imaginé que realmente sucedería”, contó.

Al día siguiente, Javier la despertó para que fuera al colegio y la no habló más de la situación. La joven de 16 años también destacó que su padre cumplió con sus deseos finales: “Pasó exactamente lo que mi papá quiso. Vivió sus últimos años como él decidió”.

Tula Rodríguez agradece la última noche junto a Javier Carmona

Por su parte, Tula Rodríguez se mostró emocionada por las palabras de su hija Valentina y expresó su gratitud por haber compartido ese último momento en familia con Javier Carmona.

“Si yo me rehusaba a que duerma con nosotros, tal vez la última noche no la hubiéramos pasado los tres juntos. Felizmente ella se puso terca. Esa noche hablamos sobre cómo nos gustaría que fuera nuestro final”, recordó la exvedette.