La presentadora Tula Rodríguez celebró el Día de la Madre a su estilo, ya que su hija Valentina Carmona se encuentra en Punta Cana disfrutando de su viaje de promoción. Por esa razón, la exvedette utilizó su cuenta oficial de Instagram para recrear, 17 años después, el momento exacto en que anunció en televisión nacional que estaba embarazada del empresario televisivo Javier Carmona.

En el video, la influencer repite las mismas palabras que dijo en vivo en 2008 durante el programa peruano ‘Esquadrón’. Incluso imitó su peinado de ese entonces y replicó los mismos gestos. Además, compartió emotivas imágenes inéditas junto a su hija de 17 años y su fallecido esposo, lo que generó una ola de nostalgia entre sus seguidores.

Tula Rodríguez da nuevamente su mensaje de embarazo recordando a su hija y a Javier Carmona

Sentada en un mueble de su casa y con un micrófono en mano, Tula Rodríguez revivió uno de los momentos más importantes de su vida: el anuncio de su embarazo, tal como lo hizo hace 17 años en televisión nacional. Con su característico estilo, la presentadora volvió a pronunciar su recordada frase: “Ups, problemas’.

"No quiero ni llorar porque es lo más lindo que me está pasando en la vida. Hace unas semanitas, ups, problemas, dije. No me viene mi ciclo, ¿qué está pasando?“, relató en un inicio. “Obviamente, yo pensé que no podía serlo y como adulta y como adultos con Javier nos cuidábamos porque era parte de. A que no saben. Voy a ser mamá y soy la mujer más feliz del mundo”, indicó Tula, añadiendo además que ese mensaje es aún recordado por las personas que seguían su relación con Javier Carmona.

Además, compartió imágenes de su etapa como madre en esos tiempos, imágenes nunca antes vistas de su esposo, y de Valentina Carmona desde su nacimiento hasta la actualidad. “Somos un equipo, nos entendemos con una mirada, y aunque la extraño, sé que estamos siempre conectadas. Te amo Valentina hasta el infinito y más allá ¡Feliz Día de la Madre para mí y para todas las que aman así de profundo!“, le escribió Tula a su heredera de 17 años.

¿Qué sorpresa le dio la hija de Tula Rodríguez por el Día de la Madre?

Aunque se encuentra en Punta Cana disfrutando de su viaje de promoción, Valentina Carmona no dejó pasar la oportunidad de homenajear a su mamá, Tula Rodríguez, por el Día de la Madre. A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió una tierna recopilación de fotos junto a la conductora, retratando diversos momentos que han vivido juntas a lo largo de los años.

Junto a las imágenes, Valentina escribió un conmovedor mensaje que dejó ver el fuerte vínculo que mantiene con su madre, a pesar de la distancia. “Ya es el Día de la Madre en Punta Cana. Solo te quiero decir: feliz día a la mejor madre de todas, la más fuerte, dedicada, hermosa y amorosa. ¡Te amo! Este es el primer año que no la pasamos juntas :( De todas maneras te deseo el mejor día. Te amo hoy, mañana y siempre”, expresó con nostalgia.