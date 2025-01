La conductora de televisión Tula Rodríguez, conocida por su carisma y cercanía con el público, se encuentra disfrutando de unas vacaciones junto a su hija Valentina en un crucero, donde han aprovechado para explorar diversos destinos y disfrutar de las comodidades que este tipo de viaje ofrece. Sin embargo, en medio de este tiempo de descanso, la actriz decidió abordar un tema personal y responder a quienes creen que mantiene una relación perfecta con su primogénita.

Tula Rodríguez da detalles de la convivencia con su hija

A través de sus redes sociales, Tula Rodríguez compartió detalles sobre su vínculo con Valentina, quien es fruto de su relación con el fallecido empresario Javier Carmona. Aunque la conductora suele mostrar en sus plataformas digitales momentos de complicidad y cercanía con su hija, también se sinceró al revelar que su relación no está exenta de conflictos, especialmente ahora que Valentina atraviesa la adolescencia.

Tula Rodríguez comentó que, aunque existe una buena comunicación entre ambas, los desacuerdos son inevitables. “La relación es buena y de verdad hay bastante comunicación. Sí tenemos nuestros conflictos, pero los terminamos resolviendo. Finalmente, yo soy la mamá”, expresó durante una conversación transmitida en redes sociales.

La conductora del programa 'Bueno, bonito, bravazo' también compartió cómo establece límites y corrige a su hija cuando es necesario. “Si ella me dice: ‘Oye...’. [Le respondo] ‘No te equivoques, yo soy tu mamá y como mamá, a mí me hablas bien’. Me molesta cuando ella hace muecas”, confesó.

Durante el intercambio, Tula Rodríguez decidió consultar directamente a Valentina sobre los aspectos de su carácter que podrían molestarle. La respuesta de la adolescente sorprendió a sus seguidores. “No puedo pensar ahorita. No [eres perfecta]. Me molestan cosas, pero no es que todo el tiempo me esté molestando”, comentó Valentina, en un tono relajado pero honesto.