Patricio Parodi rompió su silencio tras las declaraciones del actor argentino Pablo Heredia, quien aseguró en 'El valor de la verdad' que su cercanía con Flavia Laos habría motivado el regreso de la influencer con el chico reality. Las afirmaciones de Heredia causaron revuelo en redes sociales, especialmente porque sugirió que tuvo un rol clave en la relación entre Flavia y Patricio.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Durante su participación en el programa conducido por Beto Ortiz, el actor argentino sorprendió al revelar detalles hasta ahora desconocidos. “Ella no estaba con Patricio. Yo ayudé bastante. Se ve que él fue a buscarla al verla conmigo. Ella me debe agradecer porque gracias a mí han estado. Se puso las pilas”, declaró Heredia, añadiendo que, en ese entonces, ambos estaban solteros.

¿Qué dijo Patricio Parodi sobre las confesiones de Pablo Heredia?

Consultado por el diario Trome sobre las afirmaciones del actor de 'Ven Baila Quinceañera', Patricio Parodi fue claro al marcar distancia: “Para nada. Sé quién es, pero no lo conozco (a Pablo) y no hablaré nada, ni de ella. Jamás voy a hablar de mis relaciones, ni nada malo. Me voy a quedar con lo bonito que vivimos”.

El exintegrante de 'Esto es guerra' también fue preguntado sobre la posibilidad de reencontrarse con Flavia Laos en su programa digital. Aunque no lo descartó, dejó en claro que no tiene problemas con nadie: “No tengo problemas con ninguna persona en este mundo”, subrayó Parodi, evitando entrar en polémicas y manteniendo una postura neutral frente a las declaraciones de Pablo Heredia.

Pablo Heredia y su breve romance de Flavia Laos

Pablo Heredia detalló que su relación con Flavia Laos nunca fue formalizada. A pesar de ello, reconoció una fuerte conexión emocional. “Nunca fue una relación de muchos compromisos. La verdad, no lo oficializamos, pero sabíamos lo que sentíamos”, confesó.

El actor argentino también admitió que, aunque sentía algo por Flavia, entendió que ella estaba enamorada de Patricio Parodi. “Fue lo más maduro. Sabía que ella ya no estaba tan interesada en mí y que su lugar estaba con Patricio”, dijo. Además, recordó el momento en que se alejaron: “Nos dijimos: ‘Espero que seas muy feliz’. Fue una situación bien feeling”.