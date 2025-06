Flavia Laos ha causado gran revuelo al romper el silencio sobre un episodio que por años fue objeto de especulaciones en la farándula peruana. En una transmisión en vivo junto con su hermana Kiara, la actriz confirmó que sí mantuvo una breve relación con Pablo Heredia, exnovio de Ale Fuller, mientras grababan la última temporada de la exitosa serie juvenil 'Ven baila quinceañera'.

Esta confesión se da días antes de la aparición del actor argentino en 'El valor de la verdad', que se emitirá este domingo 8 de junio a las 9:45 p.m. por Panamericana Televisión, y donde se abordarían temas de su vida sentimental, incluyendo este controversial triángulo amoroso. Laos decidió adelantarse a cualquier versión ajena y contar su versión de los hechos.

¿Qué dijo Flavia Laos sobre su romance con Pablo Heredia?

En un momento de sinceridad, Flavia Laos narró cómo se produjo su vínculo con Pablo Heredia, actor argentino con quien compartía set de grabación: “Fue un momento, yo tenía más o menos 17 años, si hubo algo, no duró dos semanas, duró más o menos 3 semanas o un mes máximo. Fue después de que ellos terminaran y fue durante la novela, casi la última temporada.”

La actriz explicó que en esa época pasaba por un momento emocional complicado y que sus decisiones se vieron afectadas por su entorno: “Salía demasiado, tomaba demasiado… acepto que fue una mala decisión". Asimismo, confirmó que fue ella quien le reveló la verdad a Ale Fuller, después de que varios rumores empezaran a circular en el set: “Nos pusimos a hablar y tuvimos una conversación privada donde las dos lloramos muchísimo… pero claramente ya la amistad ahí se rompió y por un montón de tiempo.”

También aclaró la diferencia de edad con el Pablo Heredia: “Yo tenía 18 años y él 38.” Finalmente, la expareja de Patricio Parodi lamentó que este episodio personal se haya expuesto públicamente una década después: “La culpa la tengo yo, yo hice mea culpa con ella, yo no se lo debía al público, no se lo debía a los programas de televisión. Yo y ella decidimos no hablarlo y mantenerlo bajo llave y como que quedarnos con eso nosotras, era decisión de nosotras. No teníamos que estar ventilándolo, más bien es triste que se haya sentado él a ventilarlo después de 10 años.”

¿Qué dijo Pablo Heredia sobre Flavia Laos y Ale Fuller en 'El valor de la verdad'?

Durante los adelantos de 'El valor de la verdad', Pablo Heredia recordó su relación con Ale Fuller, a quien calificó como alguien muy importante en su vida. “Me pregunté: ‘¿Me voy a casar con esta chica o no?’. Con mucho dolor terminé la relación. La amaba profundamente y un día pasó.”

Sobre los rumores que lo vincularon con Flavia Laos, el actor no los negó y reveló cómo terminó ese vínculo incipiente: "La veía inquieta… y en un momento se fue, y la veo chapando con alguien. Fue ahí cuando todo se terminó. Me dolió porque no me lo esperaba.”