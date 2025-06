Anthony Aranda volvió a estar en el centro de atención, pero esta vez por una actitud que ha sido calificada por los internautas como un gesto de madurez. El actual esposo de Melissa Paredes no solo entrenó a la pequeña Mía para un concurso de baile, sino que también participó activamente en la celebración del campeonato que ganó la niña, fruto de la relación entre Paredes y Rodrigo 'Gato' Cuba.

Lo que más llamó la atención fue que Aranda es quien tomó las fotos donde aparecen Melissa, su hija y el futbolista, posando juntos como familia. Lejos de cualquier incomodidad, el bailarín respondió con tranquilidad al ser consultado por la prensa: "Todo bien, ellos son los papás y se respeta. Y si yo estoy ahí y puedo ayudarlos en tomarles una foto, todo súper bien."

¿Cómo se lleva Anthony Aranda con 'Gato' Cuba?

Consultado por su relación con Rodrigo Cuba, Anthony Aranda fue claro y directo: "Sí, tenemos una relación cordial, no somos amigos de 'oye, ¿qué tal te fue hoy día?', pero nos respetamos mucho. Hay una relación cordial por la bebé, por Melissa. Hay que ser bien maduros." Sus palabras evidencian una dinámica familiar enfocada en el bienestar de la pequeña Mía, quien es el centro de atención para todos los adultos involucrados.

Melissa Paredes, según Anthony, se muestra satisfecha con esta armonía: "Ella feliz porque la ve a la bebé feliz. Melissa se desvive por la bebé." Además, el artista confesó sentirse orgulloso de la menor, revelando que ambos practican coreografías en casa y que tienen apodos cariñosos: "Ella me dice Antino y yo le digo princesa."

En una dinámica con sus seguidores, Rodrigo Cuba sorprendió al hablar abiertamente sobre su actual relación con Melissa Paredes. El futbolista destacó el cambio positivo en su vínculo con la actriz. "La relación con Melissa, la verdad, es súper buena. Nunca lo imaginé porque nosotros tuvimos muchas diferencias y a golpes aprendimos. Nos está yendo súper bien, tenemos una buena comunicación (...) y lo principal es que la más beneficiada de todo esto es nuestra hija", señaló.

Sin embargo, su actitud cambió notoriamente cuando fue consultado por su expareja Ale Venturo. En lugar de responder verbalmente, compartió una imagen levantando el pulgar. Ante los comentarios, Rodrigo Cuba aclaró su postura: "Todo bien, solamente que salgo con esa cara de cansado porque no he hecho mi siesta y la verdad me estoy muriendo de sueño. No se arañen, por favor", añadió.