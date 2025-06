Rodrigo ‘Gato’ Cuba se pronunció recientemente sobre su relación con Melissa Paredes, madre de su hija mayor, con quien ha sido visto en varias ocasiones tras su separación de Ale Venturo. El futbolista respondió preguntas de sus seguidores en Instagram, asegurando que mantiene una relación cordial con la actriz por el bienestar de su hija.

Sin embargo, su actitud fue distinta cuando le consultaron por Ale Venturo, madre de su hija menor. En un inicio evitó dar detalles sobre ella, aunque finalmente señaló que su prioridad es llevarse bien con ambas madres. “Todo va bien con la madre de mis hijas por el bienestar de ellas”, expresó el deportista, quien actualmente reveló estar soltero.

Rodrigo Cuba hace fuertes declaraciones sobre su relación con Melissa Paredes y Ale Venturo

Rodrigo Cuba sorprendió al hablar abiertamente sobre su actual relación con Melissa Paredes, madre de su hija mayor, a través de una dinámica de preguntas en Instagram. El futbolista destacó el cambio positivo en su vínculo con la actriz. "La relación con Melissa, la verdad, es súper buena. Nunca lo imaginé porque nosotros tuvimos muchas diferencias y a golpes aprendimos. Nos está yendo súper bien, tenemos una buena comunicación (...) y lo principal es que la más beneficiada de todo esto es nuestra hija", señaló.

Sin embargo, su actitud cambió notoriamente cuando fue consultado por su expareja Ale Venturo. En lugar de responder verbalmente, compartió una imagen levantando el pulgar. Ante los comentarios, Rodrigo Cuba aclaró su postura: "Todo bien, solamente que salgo con esa cara de cansado porque no he hecho mi siesta y la verdad me estoy muriendo de sueño. No se arañen, por favor", añadió.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba compartieron momento especial con su hija

Rodrigo Cuba enterneció a sus seguidores al compartir una emotiva fotografía junto a Melissa Paredes y su hija, tras la destacada participación de la pequeña en la competencia de baile All Dance. “Una vez más brillaste”, escribió el futbolista en Instagram, mientras que Melissa respondió: “Nuestra campeona”.

El futbolista asistió al evento en el que su hija formó parte del grupo de la academia Umove, liderada por Melissa y su esposo Anthony Aranda, quien también es el coreógrafo principal. El equipo ganó el premio a Mejor Baile y recibió un incentivo de 500 dólares, celebrando juntos el logro familiar.