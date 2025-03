La ruptura entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes se habían acostumbrado a ver su relación llena de muestras de amor en redes sociales. La noticia se viralizó rápidamente, y lo que parecía ser una separación tranquila se convirtió en un tema de debate entre los fanáticos de la pareja.

La controversia creció aún más después de que un video de una reciente entrevista de la pareja fuera difundido. En la entrevista, Ale Venturo dio declaraciones que rápidamente se convirtieron en tema de discusión, especialmente por los comentarios que hizo sobre la hija de Rodrigo Cuba con Melissa Paredes.

Ale Venturo y sus declaraciones sobre la hija del 'Gato' Cuba

En dicha entrevista, la empresaria compartió su experiencia y las dificultades que encontró al convivir con la hija mayor de Cuba. "Lo difícil de tener hijos con otras parejas es… no debe ser difícil llegar a un punto medio", dijo, destacando lo complicado que puede ser la crianza cuando hay diferentes estilos de educación involucrados. "Si lo quiere hacer chévere, pero a veces estamos todos juntos y obviamente no vamos a darle todo lo que quieren las niñas, es así. Yo no compro todo", agregó. Esta afirmación generó incomodidad en Rodrigo Cuba, quien respondió que la crianza de su hija había sido influenciada por las circunstancias difíciles que vivió la pequeña debido a la separación de sus padres.

La reacción de Rodrigo Cuba ante los comentarios de Ale Venturo

Durante la misma entrevista, Rodrigo Cuba, visiblemente incómodo, aclaró que su postura sobre la crianza de su hija era diferente a la de Ale Venturo. "Ella piensa de una forma y yo de otra y llegar a un punto medio es difícil", comentó. Aunque ambos trataron de manejar sus diferencias durante la entrevista, los seguidores de la pareja en redes sociales mostraron su descontento con los comentarios de Ale. Muchos usuarios consideraron que no aceptaba a la hija de Cuba, lo que habría aumentado la tensión en la relación. El video se hizo viral y la cuenta de TikTok del 'Gato' Cuba dio like a varios comentarios que apoyaban la idea de que Ale Venturo nunca aceptó a su hija, Mía.