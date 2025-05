Ale Venturo y el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba vuelven a estar en el ojo público luego de una serie de publicaciones cargadas de indirectas que dejaron en evidencia que su separación no fue tan pacífica como inicialmente declararon. La empresaria utilizó sus redes sociales para enviar mensajes que, aunque no mencionaban directamente a su expareja, fueron interpretados como claros dardos hacia el deportista.

Todo esto fue abordado en el programa 'Magaly TV, la firme', transmitido el pasado 13 de mayo. La conductora Magaly Medina dedicó un segmento completo al cruce de indirectas entre Ale Venturo y ‘Gato’ Cuba, revelando que, a pesar de haber afirmado que su separación fue amistosa, los protagonistas continúan enviándose mensajes con fuerte carga emocional a través de sus redes sociales.

Los fuertes mensajes de Ale Venturo contra 'Gato' Cuba tras terminar su romance

Ale Venturo ha compartido en TikTok una serie de videos y frases reflexivas que, según sus seguidores, están dirigidos claramente a su expareja Rodrigo Cuba. Uno de los mensajes más contundentes decía: “Lo bueno viene... y lo que se fue, se fue”, sugiriendo que ha cerrado un ciclo pero no sin dejar entrever cierto descontento con la forma en que terminó su relación.

En otro clip, la empresaria lanzó una indirecta aún más directa: “Me merezco un amor de verdad”, generando reacciones inmediatas entre sus seguidores, quienes especulan que Venturo estaría revelando que no se sintió valorada durante su relación con el futbolista. Incluso, una frase en particular se volvió viral: “Si un hombre te reemplaza por paz y no por otra mujer, él ha comprendido que prefiere la tranquilidad”. Esta publicación fue interpretada como una crítica directa hacia el comportamiento del ‘Gato’ Cuba durante y después de su separación, según señaló Magaly Medina.

"Se hubiesen contratado una terapista para que se digan todo lo que tenían guardado...", expresó la 'Urraca', fiel a su estilo.

El curioso 'like' de Rodrigo Cuba a Melissa Paredes y su olvido con Ale Venturo

Lo que terminó por avivar la polémica fue un gesto que, aunque aparentemente trivial, generó un revuelo mediático: el ‘Gato’ Cuba le dio “me gusta” a una publicación de su exesposa Melissa Paredes durante el Día de la Madre, pero ignoró completamente a Ale Venturo, madre de su hija. Este hecho fue destacado por Magaly Medina en su programa, quien no dudó en calificar el acto como una "provocación silenciosa".

En contraste, Ale Venturo compartió en sus redes sociales una emotiva imagen junto a su pequeña, en la que celebraba su maternidad, sin recibir ningún tipo de reconocimiento público por parte del futbolista. La omisión del saludo por parte de Rodrigo Cuba fue interpretada por muchos como una señal de que la relación entre ambos se ha tornado más tensa de lo que habían hecho creer tras el anuncio de su ruptura a inicios de mayo.

Rodrigo Cuba también pareció responder a las indirectas de su expareja con un video en el que se hablaba de la decepción y el desengaño. “Me decepcioné porque cuando te conocí pensé que había encontrado a alguien diferente”, decía el texto que compartió el jugador, sumando más leña al fuego y confirmando que, pese a las apariencias, el conflicto entre ambos continúa latente.