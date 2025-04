A pocos días de confirmar su separación del futbolista Rodrigo Cuba, la empresaria Ale Venturo ha causado sorpresa al compartir un video en su cuenta de TikTok. Este movimiento en redes sociales ha sido interpretado por muchos como una respuesta indirecta al reciente ampay del deportista, donde se le vio en actitudes cariñosas ingresando a su departamento junto a una joven identificada como Pierine Gruslen.

Asimismo, en los comentarios, Ale Venturo no se quedó callada ante las interpretaciones de su video, defendiéndose de las acusaciones de lanzar "indirectas". La publicación de la empresaria se produce tras la difusión de las imágenes de Rodrigo Cuba junto a Pierine Gruslen en el programa 'Magaly TV, la firme'. Dicho ampay salió a la luz apenas dos semanas después de que la pareja anunciara públicamente el fin de su relación.

Ale Venturo responde fuerte tras ampay de 'Gato' Cuba

La influencer Ale Venturo sorprendió a todos sus seguidores al subir un video a su cuenta de TikTok, donde aparece cantando con una expresión desafiante una parte bastante explícita de una canción en inglés. En el clip, Ale apunta a la cámara y canta con firmeza: "Just get your shit and go (solo coge tu mier... y vete)".

El video rápidamente se viralizó, y los usuarios no tardaron en especular que el mensaje podría estar dirigido a su expareja 'Gato' Cuba. Aunque Ale no mencionó directamente su nombre, el video llegó justo después de que el futbolista fuera captado en un ampay acompañado de una joven de 27 años, con quien habría pasado la noche en su departamento de soltero.

La respuesta de Ale Venturo. foto: tiktok

El video de la propietaria de Nevera Fit generó un gran revuelo en las redes sociales. Mientras algunos usuarios aplaudieron su actitud al mostrarse superada, otros no dudaron en emitir críticas. Una seguidora incluso le escribió: “al menos no está llorando y mandando indirectas”, a lo que Ale Venturo respondió con firmeza: “¿Yo? cero indirectas”. Con esta respuesta, dejó claro que su mensaje no tenía tono de lamento y no era una indirecta para 'Gato' Cuba.

¿Quién es la joven ampayada con 'Gato' Cuba?

Según la información proporcionada por 'Magaly TV, la firme', Pierine Gruslin Cruz, de 27 años, es Bachiller en Administración y Negocios Internacionales por la UPC y trabaja en una empresa minera, según su perfil de LinkedIn. La joven ganó mayor notoriedad al compartir en sus historias de Instagram fotos abrazada con el futbolista Rodrigo Cuba, lo que generó gran revuelo en las redes sociales. Además, el ‘Gato’ Cuba reaccionó a las publicaciones de Pierine dándole "me gusta" a sus fotos, lo que avivó las especulaciones sobre una posible nueva relación.

Este ampay ocurrió poco después de que Rodrigo Cuba anunciara el 31 de marzo el fin de su relación con Ale Venturo, sin ofrecer detalles sobre los motivos de la separación. Aunque el futbolista no ha aclarado su situación sentimental actual, su aparición pública junto a Pierine ha despertado el interés de sus seguidores, quienes se cuestionan si esto marcará el comienzo de una nueva etapa romántica para él. Mientras tanto, la joven sigue ganando relevancia en los medios de comunicación y en las redes sociales.