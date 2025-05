Anthony Aranda rompe el silencio y comparte video revelador con Melissa Paredes tras polémica por anillo desaparecido

Melissa Paredes y Anthony Aranda han vuelto a ser el centro de atención en redes sociales, tras la aparición de la actriz sin su anillo de bodas en varios clips recientes. Esto llevó a que muchos internautas sospecharan que la pareja enfrentaba problemas, pero la pareja dejó claro que no es así al compartir una foto juntos que disipó todas las dudas.

Los rumores se intensificaron después de que Melissa Paredes se mostrara sin el anillo que simboliza su matrimonio, lo que generó numerosas especulaciones sobre su relación con el popular 'Activador'. No obstante, ambos decidieron romper el silencio con un video en redes sociales y demostrar que su vínculo sigue firme y sin conflictos.

Rumores sobre posible separación entre Melissa Paredes y Anthony Aranda

La controversia comenzó cuando Anthony Aranda no acompañó a la actriz durante la celebración del “Día de la Madre”, lo que llamó la atención de sus seguidores. Sumado a esto, Melissa Paredes apareció sin su anillos de bodas en varios videos en TikTok, aumentando las dudas sobre su situación sentimental.

Uno de esos videos incluía la frase: "Te pide perdón, pero tú ya estás cerrando ciclo", lo que muchos interpretaron como una señal de que su matrimonio estaba atravesando dificultades. Los usuarios no tardaron en comentar el detalle del anillo ausente, con mensajes como: "Ya no usa el anillo del Activador jajaja", "Sospechoso" y "Pobre bailarín". Sin embargo, Melissa respondió con humor: "Cocino ahora, bebé", explicando que la razón era su participación en el programa 'El gran chef famosos'.

PUEDES VER: Melissa Paredes se excede con el alcohol y sale en brazos de Anthony Aranda tras boda de Alejandra Baigorria

Anthony Aranda pone fin a las especulaciones tras video sin anillo

Para aclarar la situación, Anthony Aranda compartió en sus historias de Instagram una imagen junto a Melissa, en la que ambos se muestran sonrientes y muy unidos. La publicación, acompañada de un corazón blanco, fue replicada por la actriz en su cuenta, dejando claro que mantienen una relación sólida.

La fotografía fue tomada en una reunión por el cumpleaños de un amigo en común y demostró que la pareja continúa disfrutando de su vida juntos. Además, en otra historia posterior, la actriz aparece usando su anillo de bodas mientras promocionaba un producto, confirmando que no hay problemas entre ellos. Sobre el anillo, Melissa Paredes impacta al confesar que no lo usa por motivos prácticos: "Como últimamente anda cocinando todo el día, lo habría guardado para no maltratarlo". Esta explicación desmintió cualquier rumor de crisis y reafirmó que están centrados en sus proyectos personales.