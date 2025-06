Darinka Ramírez sorprendió con su aparición en 'El valor de la verdad', donde contó detalles de su relación con Jefferson Farfán, el padre de su hija. Durante su participación, la influencer arremetió contra Janet Barboza y Ethel Pozo, conductoras de 'América hoy', a quienes acusó de haberla criticado públicamente por sus diferencias con el exfutbolista y por atreverse a contar su verdad.

Esto sucedió luego que Ramírez revelara que el exfutbolista le pidió registrar oficialmente a su hija recién un año después de nacida. Esta decisión, explicó, habría sido motivada por el deseo de evitar el mismo nivel de escrutinio mediático que enfrentó en su momento Yahaira Plasencia durante su relación con Farfán. Según Darinka, dicha presión habría afectado gravemente la salud emocional de la cantante, llevándola incluso a atravesar un cuadro depresivo.

Darinka Ramírez recuerda críticas de 'América hoy' tras conflicto con Farfán

En la entrevista con Beto Ortiz, Darinka Ramírez confesó que le hubiera gustado que Jefferson Farfán firmara a su hija desde el primer momento, ya que, igualmente ha sido blanco de críticas tanto en redes sociales como en la prensa. “¿Algún conductor o conductora se ensañó contigo?”, le preguntó Ortiz.

Ante esto, Darinka Ramírez mencionó que un programa de América de Televisión había tomado partido por Jefferson Farfán tras haber expuesto una situación de violencia. “Sí, del canal 4, me juzgaron, porque yo también soy consciente que fui parte de ese error, de haber cometido muchas cosas. No veía una imparcialidad, sentí que iban más por el lado de él que al medio”, comentó la influencer.

Por su parte, el periodista no dudó en mencionar a Janet Barboza, conductora de 'América hoy'. Darinka confirmó que fue duramente criticada por las conductoras, lo que, según ella, contradice el discurso que promueven sobre la defensa de las mujeres. “Decían que cuidaban a las mujeres, que resguardaban, pero no, se referían mal de mí. Era todo lo contrario a lo que ellas se expresaban públicamente. Son amigos y por eso lo harán”, expresó la madre de la última hija de Jefferson Farfán.

Darinka Ramírez rompió en llanto por su hija

En otro momento de su participación, Darinka Ramírez confesó que su hija quedó emocionalmente afectada tras presenciar la fuerte discusión que tuvo con Jefferson Farfán, un episodio que ella misma denunció en la comisaría. La empresaria indicó que la menor está recibiendo tratamiento psicológico para superar lo ocurrido. “Tengo el proceso ya con psicólogo comunitario, de parte de la denuncia, pero las fechas son muy largas. Lo estoy tratando aparte, particularmente”, comentó.

La joven de 26 años no pudo evitar romper en llanto al admitir que su hija quedó emocionalmente afectada tras presenciar el episodio de violencia verbal que vivió con la 'Foquita'. “Recuerda que vea que su madre ha estado llorando y ha sido agredida, así no me haya tocado un pelo, dañó mis sentimientos y dañó mi corazón”, expresó con la voz entrecortada, evidenciando el impacto que el momento dejó tanto en ella como en la menor.