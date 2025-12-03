HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Ascope, Virú y Paiján fueron beneficiadas con esta buena práctica.

Esta iniciativa busca optimizar la gestión y custodiar expedientes judiciales. Fuente: Difusión.
Un total de 2 100 expedientes, entre ingresos y reingresos, fueron recibidos por el personal del Archivo Desconcentrado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad durante la realización de las tres jornadas extraordinarias de servicio itinerante, realizada por dicha área en las sedes judiciales de Ascope, Virú y Paiján.

La coordinadora del Archivo Desconcentrado, Angelina Florián Obando, destacó que esta buena práctica, aprobada por la presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, mediante la Resolución Administrativa Nº 095, tiene como finalidad el traslado del personal hacia las sedes judiciales para recepcionar expedientes culminados que deben ser custodiados por su área en los repositorios principales de la institución.

La intención de esta buena práctica promovida por el Archivo Desconcentrado es evitar que los servidores se distraigan de sus labores jurisdiccionales en sus respectivos juzgados para trasladar los expedientes que deben ser archivados en nuestros espacios. Esto permite una mejor optimización de los recursos en todas las provincias de nuestro distrito judicial”, puntualizó la doctora Florián Obando.

Asimismo, informó que se están efectuando las coordinaciones respectivas a nivel interno e interinstitucional para contar con nuevas instalaciones que puedan ser utilizadas como repositorios, garantizando así el almacenamiento adecuado de los expedientes judiciales de las distintas especialidades.

Finalmente, remarcó que esta práctica ha sido todo un éxito, convirtiéndose en un precedente para el desarrollo de un cronograma de trabajo que asegure la continuidad de estas jornadas de servicio itinerante en todas las sedes judiciales ubicadas fuera de Trujillo.

Hemos comprobado que esta iniciativa permite brindar la celeridad y el correcto resguardo de los expedientes y por ello, coordinaremos internamente con los administradores y subadministradores de las sedes judiciales que se encuentran fuera de la provincia de Trujillo para elevar un cronograma del servicio itinerante a la Presidencia, a fin de que la buena práctica se lleve a cabo de manera permanente”, concluyó la coordinadora del Archivo Desconcentrado.

