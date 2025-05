Yahaira Plasencia no habría soportado ser ninguneada por su expareja Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, tras las últimas declaraciones de esta última en los medios de comunicación. La llamada ‘patrona de la salsa’ había evitado mencionar al exfutbolista, pero todo parece haberse salido de control. Ahora, decidió lanzar duras indirectas que muchos de sus seguidores interpretaron como un mensaje para el conductor de ‘Enfocados’.

En un clip compartido en su cuenta oficial de TikTok, Plasencia aparece cantando el tema ‘El señor de la noche’ de Don Omar, pero lo que más llamó la atención fue el texto que acompañaba el video: “Yo solo diré, tú empezaste, ahora te aguantas”. La frase deja entrever que, ante las últimas declaraciones de Xiomy Kanashiro, ahora decidió contragolpear.

Yahaira Plasencia: “Si empiezan a molestarme, me encuentran”

En ese mismo video de tiktok, que ya es viral en redes sociales, Yahaira Plasencia, dejó un misterioso mensaje en su mismo video que desató revuelo: “Yo jamás he hablado de nadie .. no me meto con nadie … pero si empiezan a molestarme cuando yo siempre he hablado bien , me encuentran! Gracias a todos por su cariño los quiero”, escribió la salsera de 31 años.

Tras sus palabras, sus seguidores le mostraron todo su respaldo ‘la reina del totó’ frente a las declaraciones de Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán. En los comentarios, muchos aplaudieron la actitud de la cantante y hasta le pidieron que no se quede callada. “Danos luz, yaha”, “Ya te estabas demorando mucho”, “Ama charo me están molestando, va a decir”, “Que te invite a su pódcast”, fueron algunos de ellos.

Tiktok deYahaira Plasencia. Foto: TikTok.

¿Qué hicieron Farfán y Xiomy para desatar la molestia de Yahaira Plasencia?

Todo comenzó con la polémica canción ‘Amá Charo’, protagonizada por Jefferson Farfán, en la que muchos aseguran que lanzó indirectas a Yahaira Plasencia. En el tema, insinúa que la rubia habría tenido una relación con el productor Sergio George y se la menciona como “la reina sin corona”, lo que no pasó desapercibido para el público ni para la propia salsera.

En respuesta, Yahaira dejó entrever que prepara una nueva canción en la que hablaría de un “galáctico” y de un posible remember, lo que encendió aún más la polémica. Consultada al respecto, Xiomy Kanashiro minimizó la situación y respondió con firmeza: “No me afecta en nada, esa canción no pasa ni por mi mente ni por la de Jefferson”, ninguneando la labor de la salsera.