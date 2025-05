Durante los últimos días, Paco Bazán ha sido protagonista de una acalorada discusión con Erick Delgado, durante una emisión del pódcast 'Ni loco ni santo'. El conductor de 'El Deportivo en otra cancha' no solo ha sido criticado por su actitud, sino también por cómo esta podría estar relacionada con su actual pareja, la cantante Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano.

Magaly Medina abordó el tema en su programa 'Magaly TV, la firme', asegurando que el exarquero ha mostrado un comportamiento hostil con su equipo de prensa y que habría restringido el acceso de sus reporteros a eventos donde él participa. Según la conductora, este cambio coincide con el inicio de su romance con Alvarado, y lo calificó como una señal de “desubicación”.

Paco Bazán responde por su cambio de actitud

En declaraciones recientes, Paco Bazán no ocultó su molestia ante los señalamientos y defendió con firmeza a Susana Alvarado. “¿De quiénes me he alejado? Me apena que se dejen llevar por una opinión y que obviamente me molesta y claro que me afecta de que ataquen a Susana”, expresó con evidente incomodidad.

Además, el exfutbolista resaltó que su relación con la cantante de Corazón Serrano lo ha hecho reencontrarse con su bienestar emocional: “Yo sigo siendo el mismo que he sido siempre, simplemente que ahora estoy más feliz. Hoy justo hablaba con un amigo que me decía: ‘No entiendo por qué atacan a una persona que te hace reír. Hoy veo a un Paco que antes no reía. No me jo***, hoy estoy feliz’.”

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Paco Bazán y Susana Alvarado?

La 'Urraca' no dudó en pronunciarse sobre la reciente actitud de Paco Bazán, luego de que su equipo intentara entrevistarlo tras el incidente con Erick Delgado. Inicialmente, el exarquero se negó a dar declaraciones, pero posteriormente cambió de parecer. “Lo pensó mejor, se calmó, como debe ser. En un primer momento, tuve la intención de no dejar que el reportero vaya, pero después dije: ‘Anda, para ver qué dice’”, relató Medina en su programa.

Magaly también expresó su preocupación por el impacto de su vida sentimental en su carrera mediática: “Creo que ha entrado en un torbellino de desubicación y no sabe cómo corregir las torpezas que anda haciendo. Todo esto está sucediendo luego de que él empezara sus salidas románticas con la cantante de Corazón Serrano.”