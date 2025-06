En medio de la reciente controversia generada por las declaraciones de su padre biológico, Carlos Morales, Cassandra Sánchez, hija mayor de la exreina de belleza Jessica Newton, decidió compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales. El político reapareció en medios para hablar sobre su relación con sus hijos y su vínculo extramatrimonial con la exreina de belleza, en un contexto de denuncias legales y presiones mediáticas, justo en plena postulación a la presidencia del Perú.

Ante esta situación, Cassandra Sánchez, quien está casada con el cantante Deyvis Orosco, optó por evitar confrontaciones directas y en su cuenta de Instagram publicó un mensaje reflexivo sobre su experiencia personal durante el mes de mayo, en el que agradece las lecciones aprendidas a pesar de los momentos difíciles.

PUEDES VER: Jota enfurece y revela el insólito motivo por el que su hijo con Angie Arizaga no lleva el apellido Benz

¿Cuál es el sentido mensaje que Cassandra Sánchez comparte tras conflicto entre sus padres?

A través de su cuenta personal de Instagram, Cassandra Sánchez compartió varias fotos con su hijo, sus hermanas y momentos de su trabajo preparando el Miss Perú 2025, que se realizará en Cusco. En este contexto, publicó un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores:

“Gracias, mayo. Por lo bueno que me regalaste y por lo malo que me enseñaste. Por los días de claridad y los de caos, por las certezas y por las dudas. Te despido con gratitud, porque aunque no fue fácil, me dejaste justo donde necesitaba estar: de pie, más fuerte, más consciente y profundamente agradecida”.

Mensaje de Cassandra Sánchez. Foto: captura/Instagram

En las últimas semanas, su padre Carlos Morales se ha presentado en diversos medios exponiendo temas personales como la denuncia de pensión de alimentos interpuesta por Jessica Newton y la relación con sus hijos tras varios años de distanciamiento. Por su parte, la exreina de belleza también ha respondido públicamente, y ambos enfrentan un proceso judicial relacionado con la devolución de una vivienda.