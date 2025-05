Durante un reciente episodio del pódcast ‘Cómplices del desmadre’, Nicola Porcella reveló un singular episodio en su vida sentimental, cuando su entonces pareja viajó a Rusia en 2018 para cubrir el Mundial de Fútbol. Aunque evitó mencionar nombres, la cronología y contexto coinciden con su relación con Angie Arizaga, quien fue enviada por un canal de televisión para la cobertura del evento.

Acompañado por Rafael Cardozo, invitado en esa edición del programa, Nicola relató cómo la escasa comunicación durante el viaje y las advertencias de su entorno despertaron serias dudas sobre la lealtad de su pareja. Tras la emisión, en redes sociales muchos relacionaron sus palabras con la popular 'Negrita', considerando los hechos públicos de aquel año.

Nicola Porcella cuenta cómo fue cuestionado por Rafael Cardozo

Nicola Porcella relató entre risas que mientras su pareja se encontraba en Rusia, su entorno —y en especial Rafael Cardozo— no dejaba de cuestionar la falta de contacto. “Mi ex se fue a cubrir un mundial, eso me dijo ella, y Rafael me decía: 'Nicola, ¿ella ya te envió video de Rusia?' y yo le decía: 'No, porque está muy ocupada trabajando'", recordó el también actor.

Sin embargo, el comentario de Cardozo fue aún más contundente: “Tú eres bien cornudo, hue***. Ella está con otro, todo el mundo sabe, todos tus amigos te decimos que está con otro”. Porcella reconoció que la situación lo afectó más de lo que aparentaba, sobre todo porque su pareja lo tenía bloqueado: “Yo no sabía qué estaba haciendo allá. Tú te imaginas a este diciéndome todos los días que yo era 'cornudo'”.

Nicola Porcella tuvo un encuentro con una mujer trans en Dubái

El mismo episodio del pódcast, Nicola Porcella compartió una experiencia que vivió durante su estancia en Dubái, donde conoció a una mujer en una discoteca. "La verdad que era superguapa. Yo tengo entendido, es que en Dubái hay un problema con las chicas trans. Entonces era mi duda. Cuando ella me da el Instagram, veo la banderita. Entonces, les cuento que no sabía o la sigo besando. Bueno, la seguí besando", comentó el exchico reality.

Durante la conversación con su compañera Kary Torres, esta le consultó si volvió a tener contacto con la joven después de aquella noche. Nicola aclaró que no pasó de un encuentro casual. "No, ella se fue. Me dijo 'me tengo que ir' y yo, que no tenía ni un peso en el bolsillo, se fue, me dejó", añadió entre risas, dejando claro que fue un episodio espontáneo y sin continuidad.