El pasado domingo 16 de marzo, durante su participación en el programa 'El valor de la verdad', Shirley Arica sorprendió a todos al confesar que había tenido un ‘affaire’ con Nicola Porcella. La confesión dejó a muchos de los presentes en shock y dio paso a una serie de preguntas sobre la relación entre ambos, y fue en ese contexto donde Arica se animó a calificar el rendimiento de Porcella en la intimidad.

Para sorpresa de muchos, Shirley Arica le puso una calificación de 17 sobre 20 al desempeño de Nicola Porcella en ese ámbito tan personal. La respuesta desató la curiosidad de los televidentes, ya que fue la mejor puntuación que otorgó entre sus revelaciones sobre amores. Por su parte, el exparticipante de 'Esto es guerra' reaccionó con humor ante la calificación y expresó: "No estoy tan mal", mostrando un actitud relajada.

Nicola Porcella rompe su silencio tras revelaciones de Shirley Arica

Durante una transmisión en vivo, Nicola Porcella fue interrogado por sus seguidores sobre la puntuación que Shirley Arica le dio en 'El valor de la verdad'. El exchico reality se mostró con sentido del humor y reaccionó entre risas: “Ya me mandaron todo lo que salió en 'El valor de la verdad', jajaja. ¿Qué todas pueden conmigo?”.

Por su parte, Nicola Porcella aseguró que no daría más detalles sobre el asunto, pues no quería faltarle el respeto a Shirley Arica. “Un caballero no tiene memoria. Que digan lo que digan, yo no hablo de esos temas, Eso fue hace tiempo, hace mucho”, sentenció el exparticipante de 'La casa de los famosos México'.

No obstante, Nicola no pudo evitar mostrarse orgulloso de haber tenido una nota aprobatoria en la intimidad, a diferencia de otros personajes conocidos que fueron nombrados en 'El valor de la verdad'. “¿Pero 17 de nota? No estoy tan mal”, dijo con una pícara sonrisa. Finalmente, el 'Novio de México' volvió a repetir que no hablaría del tema.

Shirley Arica confesó 'affaire' con Nicola Porcella

Shirley Arica finalmente admitió haber tenido un romance con Nicola Porcella, después de haberlo negado en el pasado. En su participación en 'El valor de la verdad', la modelo recordó su primer encuentro con él, cuando no tuvieron una buena relación. Sin embargo, con el tiempo se reencontraron, se entendieron mejor y comenzaron a coquetear, comentando que siempre hubo una atracción mutua. “Pasó y ya”, expresó al respecto.

“Un beso para Nicola, pero Nicola es más fácil que la tabla del 1. Yo lo conozco hace miles de años (...) Cuando caí en sus redes, me lo preguntaron y dije que no, pero mira dónde lo vengo a contar, caí”, añadió la popular 'Chica realidad'.