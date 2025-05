Wendy Guevara y Fabio Agostini se dan tremendo beso delante de Nicola Porcella: "Es muy guapo"

Durante la más reciente edición del popular podcast 'Cómplices del desmadre', Wendy Guevara y Nicola Porcella recibieron como invitado especial a su gran amigo, el modelo español y participante de 'Esto es Guerra', Fabio Agostini. Lo que parecía una charla divertida entre amigos terminó convirtiéndose en uno de los momentos más inesperados por los fans, luego de que la ganadora de 'La casa de los famosos' y el chico reality se dieran un beso frente.

El momento se vivió en medio de un ambiente de bromas y complicidad. Fabio Agostini, fiel a su estilo extrovertido, aceptó el reto de besar a Wendy Guevara, quien lucía un llamativo vestido de princesa. La escena sorprendió tanto a Nicola Porcella en el set como a los seguidores del podcast.

Wendy Guevara y Fabio Agostini se besan frente a su amigo Nicola Porcella

Todo ocurrió cuando Wendy Guevara, entre risas y con algo de timidez, le preguntó a Fabio Agostini si alguna vez había besado a alguien como ella. La influencer mexicana, que se ha ganado el cariño del público tras su participación en 'La casa de los famosos', no dudó en acercarse al español tras escuchar su respuesta: “A mí no me importa besarme un piquito ¿por qué? ¿Quieres un besito?”, expresó Fabio Agostini.

Ambos se dieron un beso que desató la algarabía en el set. Nicola Porcella, conductor del podcast junto a la mexicana fue testigo directo del momento y reaccionó con asombro y una carcajada, dejando claro que no se esperaba semejante escena entre sus dos amigos. Incluso, en tono de broma, Wendy Guevara le pidió que él también se besara con Fabio: “Ahora dense uno tú y Nico”, comentó entre risas.

Luego del beso, Wendy Guevara no pudo evitar expresar su agrado por el momento, asegurando que Fabio Agostini le había dejado una buena impresión. “Hasta huele bien rico”, dijo entre risas. Fabio también se unió al juego y le respondió: “Me pintaste los labios”, a lo que Wendy contestó: “¡Así dejáte!”

Más allá de la broma, Wendy Guevara elogió la apariencia del modelo español. “Fabio llena las expectativas de todas, es muy guapo, muy atractivo, incluso más guapo de varios que conozco aquí”, declaró, lanzando una indirecta que muchos interpretaron como dirigida a Nicola Porcella.