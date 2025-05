Nicola Porcella volvió a sorprender a sus seguidores con una confesión inesperada durante un nuevo episodio del pódcast 'Cómplices del desmadre', que conduce junto a Karina Torres. En esta ocasión, reveló una experiencia vivida durante su viaje al Mundial de Qatar, específicamente en Dubái, donde tuvo un encuentro con una mujer trans en una discoteca.

Acompañado por Rafael Cardozo como invitado, Nicola relató con humor y sinceridad cómo, pese a sus dudas sobre la identidad de la chica, decidió continuar el momento sin darle demasiadas vueltas. Su historia desató risas en el set, pero también generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Nicola Porcella tuvo un encuentro con una mujer trans en Dubái

Nicola Porcella contó que conoció a la joven en una discoteca y que, pese a las dudas sobre su identidad, optó por seguir el momento. "La verdad que era súper guapa. Yo tengo entendido es que en Dubái hay un problema con las chicas trans. Entonces era mi duda. Cuando ella me da el Instagram, veo la banderita. Entonces, les cuento que no sabía o la sigo besando. Bueno, la seguí besando", confesó el exchico reality sobre su anécdota en tierras asiáticas.

Ante la pregunta de Kary Torres sobre si mantuvo contacto con ella después de la fiesta, Nicola Porcella respondió que el encuentro no pasó a mayores. "No, ella se fue. Me dijo 'me tengo que ir' y yo que no tenía ni un peso en el bolsillo se fue, me dejó", añadió entre risas, dejando claro que todo quedó en un vínculo fugaz.

Rafael Cardozo revela la anécdota de Nicola Porcella

Rafael Cardozo reveló detalles inéditos y desató las risas al contar cómo Nicola Porcella fue víctima de una inesperada sorpresa amorosa. Todo ocurrió durante un pódcast, donde el modelo brasileño no dudó en bromear: "La chica lo engañó porque era bien bonita. (Nicola) La besó y después estaba en duda", comentó entre risas, dando pie a que Porcella compartiera el resto del insólito relato.

Nicola Porcella se tomó con humor la anécdota, y el tono relajado al relatar la historia permitió que ambos la recordaran como una simple travesura de viaje. Aunque el episodio fue contado en clave de humor, también evidenció su disposición para hablar abiertamente sobre situaciones que rompen con lo tradicional, lo que sorprendió a sus seguidores y los mantiene atentos a cada nuevo episodio del pódcast.