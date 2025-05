Rafael Cardozo fue el invitado estelar del pódcast 'Cómplices del desmadre', conducido por Nicola Porcella y Wendy Guevara. En medio de anécdotas compartidas sobre su paso por 'Esto es guerra', el modelo brasileño aprovechó para sincerarse sobre el abrupto final de su relación con Carol Reali, dejando entrever que hubo más detrás del quiebre de lo que muchos imaginaban.

Durante la conversación, Rafael Cardozo lanzó una declaración inesperada y posiblemente exagerada. Atribuyó el distanciamiento con Cachaza a una supuesta transformación ideológica de la modelo, insinuando que habría sido influenciada por un grupo al que él califica como una “secta de mujeres”. Sus palabras desataron reacciones entre sus amigos y los oyentes del programa.

Rafael Cardozo cuenta su ruptura con Cachaza en pódcast de Nicola Porcella

Rafael Cardozo sorprendió con una revelación cargada de ironía y resignación al hablar sobre su separación de Cachaza. “Yo tuve una relación de 11 años. Se volvió monótono”, comentó, lo que dio pie a que Nicola Porcella recordara una anécdota aún más explosiva. “Rafael me llamó un día y me cuenta que Cachaza entró a una secta. Era una secta de mujeres. A ella le lavaron la cabeza”, relató entre risas, mientras Cardozo asentía y compartía detalles de su vida tras la ruptura.

El tono entre los tres fue distendido, pero las implicancias del comentario dejaron entrever el nivel de confusión y desconcierto con el que Rafael Cardozo vivió el final de la relación. “No va a volver contigo ya”, bromeó Porcella en medio del relato, mientras el brasileño narraba cómo afrontó su vida en Brasil luego del quiebre definitivo.

¿Por qué terminaron Rafael Cardozo y Cachaza?

Más allá de los comentarios llamativos, Rafael Cardozo ya había revelado detalles serios sobre su ruptura en una entrevista con Magaly Medina. Ahí, explicó que uno de los factores clave fue la diferencia de expectativas respecto al matrimonio. “Su sueño era casarse”, dijo. “Yo ya me sentía casado. Para mí, no tenía que firmar un papel, no necesitaba un anillo. Yo ya estaba comprometido”.

El modelo brasileño también dijo que reflejaban un claro desgaste en la convivencia. “Nosotros ya no dormíamos en el mismo cuarto, yo dormía en el piso de arriba”, confesó, mostrando que la distancia entre ambos ya era tanto emocional como física. La suma de estos factores acabó por sellar el fin de una relación de más de una década.