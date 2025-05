Mayra Goñi responde tras posibles acusaciones de infidelidad y se distancia de Fabio Agostini: "Yo no tengo problemas con nadie". Foto: Composición LR/captura Youtube/captura América TV | Foto: Composición LR/captura Youtube/captura América TV

Mayra Goñi responde tras posibles acusaciones de infidelidad y se distancia de Fabio Agostini: "Yo no tengo problemas con nadie". Foto: Composición LR/captura Youtube/captura América TV | Foto: Composición LR/captura Youtube/captura América TV

Luego de que Fabio Agostini revelara en un pódcast que su distanciamiento con Nicola Porcella se debió a una traición relacionada con su expareja, el tema volvió a ser foco de atención. La historia tomó aún más fuerza cuando Janet Barboza mencionó directamente a Mayra Goñi como la mujer involucrada en el conflicto.

Ante esta situación, Mayra Goñi decidió hablar públicamente. En una entrevista para "América Hoy", aprovechó para dejar las cosas claras sobre su vínculo actual con Fabio Agostini y Nicola Porcella. Sus declaraciones fueron firmes y dieron a entender que prefiere mantenerse al margen de cualquier drama mediático.

Mayra Goñi se pronuncia por la reconciliación de Fabio Agostini y Nicola Porcella

Durante su participación en 'América hoy', tras una presentación artística, Mayra Goñi fue consultada sobre la reciente reconciliación entre Nicola y Fabio. La cantante aseguró estar enfocada en sus propios proyectos y sin intención de involucrarse en temas que no le competen. “Estoy desconectadísima de todo en la televisión, enfocada en lo mío, sin meterme en la vida de nadie… No hay ningún problema con los dos”, afirmó.

Cuando se le preguntó si mantenía amistad con Nicola Porcella, respondió: “Soy amiga, que yo sepa, de todo el mundo. Yo no tengo problemas con nadie”. Respecto a Fabio, fue tajante al decir que no tienen una amistad y que la última vez que hablaron fue para aclarar su postura, dejando claro que él ya no es parte de su entorno cercano.

Mayra Goñi pone fin a vínculos con Fabio Agostini

Mayra Goñi también explicó que tuvo una conversación privada con Fabio Agostini para darle sus razones por no asistir a su evento, pero que no pretende seguir alimentando el tema públicamente. “Yo pude hablar con él en privado y le di mis razones, pero escapa de mis manos lo que las personas puedan sentir… No lo siento necesario en mi vida ahora”, dijo con claridad.

Además, Mayra detalló que la comunicación entre ambos nunca fue constante y que nunca tuvieron un vínculo estrecho. “Nunca estuvimos todo el tiempo comunicados, ni siquiera antes de eso. No es que sea mi amigo y que yo le escriba todo el tiempo, no, para nada”, declaró, cerrando cualquier posibilidad de cercanía con el español.