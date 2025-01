Nicola Porcella, exintegrante de 'Esto es guerra', sorprendió al público mexicano con una revelación durante una entrevista en el programa 'Hoy'. El actor y chico reality confesó que, en un acto impulsivo, llegó a pedir matrimonio a una de sus exparejas luego de una discusión. Aunque Porcella no dio nombres, Valeria Piazza, conductora de 'América espectáculos', aseguró que la mujer en cuestión podría ser Angie Arizaga, con quien Nicola mantuvo una relación de varios años.

“Fue cuando me peleé con una ex mía y le pedí matrimonio para que me perdonara”, expresó Porcella. No obstante, la conversación generó confusión cuando Wendy Guevara, presente en el set, mencionó a otra expareja que habría sido infiel al actor con un futbolista. Nicola se apresuró a aclarar: “No fue la que me engañó, yo pedí la mano antes”.

Valeria Piazza cree que se trataría de Angie Arizaga

En medio de las especulaciones, Valeria Piazza intervino para aclarar la situación y ofrecer más detalles sobre el contexto. “Creo que están confundiendo la situación. Él dice ‘la persona a la que le pedí la mano no es la misma que me engañó con un futbolista’. Son dos personas diferentes”, explicó Piazza.

Además, la conductora afirmó que, de todas las relaciones de Nicola Porcella, Angie Arizaga fue su pareja más duradera y estable, lo que alimenta la teoría de que la propuesta de matrimonio habría sido para la modelo: " Yo si creo que si se iba a casar con Angie, creo que ella es la única que ha sido su amor más estable". Por su parte, Nicola evitó confirmar o desmentir esta posibilidad, dejando en el aire el nombre de la destinataria de su propuesta.