El exgerente de AeroContinente, Carlos Morales, reapareció públicamente en una entrevista con Milagros Leiva, desde su vivienda, la misma que su expareja, Jessica Newton, estaría intentando recuperar legalmente. Con un álbum fotográfico y correos electrónicos impresos, Morales expuso una historia de distanciamiento con sus hijos, particularmente con Cassandra Sánchez, a quien asegura haber intentado contactar en múltiples ocasiones sin éxito.

Morales compartió más de 70 correos enviados entre 2005 y 2007, los cuales, según indica, jamás llegaron a sus destinatarios. Uno de los correos, fechado el 7 de noviembre de 2005, expresa su desesperación: “Por favor haz llegar este e-mail a mis hijos, tú dices que ellos no quieren verme, que me lo digan ellos.” El empresario sostiene que estos mensajes fueron ignorados por Jessica Newton, lo que habría limitado el vínculo con sus hijos durante años.

El mensaje de Cassandra Sánchez a su padre biológico

Durante la entrevista, Carlos Morales reveló que recibió una dura respuesta de su hija biológica, Cassandra Sánchez De Lamadrid, quien tras años de silencio le escribió: “Yo he decidido no tener una relación contigo.” Morales manifestó dudas sobre el origen del mensaje: “Mucha gente me dice: ‘No ha sido Cassandra’. Quien haya sido lo contestó.”

El empresario aseguró que tiene pruebas legales, como partidas traducidas al inglés, que respaldaban su intención de llevarse a sus hijos a Estados Unidos cuando emigró. Añadió que el dolor no es reciente, sino una herida abierta desde hace años: “Se ha abierto una herida y duele. Va a estar cerrada cuando todo esto se recomponga.”

Carlos Morales y su pedido a Jessica Newton tras disputa por casa

Durante la misma entrevista, Carlos Morales abordó nuevamente el conflicto legal que mantiene con Jessica Newton por la propiedad en la que vivieron juntos durante su relación. Ambos aseguran ser los legítimos propietarios, lo que ha derivado en un proceso judicial que sigue en curso.

El político reconoció que, aunque fue él quien compró la casa, considera justo dividirla en partes iguales debido a que allí formaron un hogar juntos. La periodista Milagros Leiva le sugirió vender la propiedad y repartir el dinero. Ante la pregunta sobre qué le diría hoy a Jessica Newton, Carlos Morales fue directo: “Cambia tu actitud, porque todo se arregla conversando, nada se arregla con pleitos que se convierten en comidilla, estos últimos 27 años, del mismo sonsonete”.