Ducelia Echevarría se presentó recientemente en el programa ‘El valor de la verdad’, donde reveló aspectos poco conocidos de su vida personal y trayectoria televisiva. Entre los temas que abordó estuvo su inesperado romance con Zumba, así como el verdadero motivo detrás del cambio en su voz, un aspecto que ha sido motivo de comentarios a lo largo de su carrera en televisión.

Durante la entrevista, la modelo y exintegrante de realities de competencia confesó haber sido víctima de constantes burlas por su tono de voz, un tema muy sensible para ella. Ducelia señaló que, aunque varios compañeros se burlaban de su voz, Rosángela Espinoza fue quien hizo comentarios crueles, al punto de que dejaron de ser simples bromas dentro del contexto del reality.

Ducelia Echevarria revela burlas de Rosángela Espinoza

Durante su participación en ‘El valor de la verdad’, Ducelia Echevarría rompió en llanto al revelar el motivo real por el cual su voz cambió con el paso de los años. Según explicó, este cambio se debió a un tratamiento con esteroides que recibió por influencia de su entonces pareja, cuando se preparaba para postular al certamen Miss Perú Mundo 2014.

La modelo comentó que, al ingresar al reality ‘Esto es guerra’, el productor Peter Fajardo sabía de lo delicado que era este tema para ella. Por esa razón, intentó intervenir para que su voz no se convirtiera en motivo de burla dentro del programa. Sin embargo, ese límite fue ignorado por Rosángela Espinoza, quien, según Ducelia, cruzó la línea del respeto.

“Rosángela ha sido la única persona que me faltaba el respeto. Rosángela me decía muchas veces como 'fierro, catre, botella' (haciendo referencia a un ropavejero), me remedaba, se burlaba de mí. Lo hacía de una manera como tú sientes a las personas, siento tu vibra, la vibra de Pantera y Lalo. Se sentía que lo hacía con rabia y mala onda”, comenzó diciendo con la voz entrecortada.

Pero las burlas no se limitaron a lo que ocurría frente a las cámaras. Ducelia también confesó que hubo insultos aún más ofensivos, que se dijeron fuera de competencia y que la afectaron profundamente, aunque intentaba mantener la compostura.

“Me decía 'voz de cabro'. Se burlaba entre pasillos también, yo ya no lloraba, me defendía peleando de boca a boca y demostrándole y destruyéndola en competencia. Agarraba como lo más bajo pero no le demostraba que me afectaba (...) ¿Por qué lo haces de una mala manera, por qué eres mala, por qué quieres hacerme daño en algo que tú no sabes y tampoco te lo voy a contar si no eres mi amiga?”, comentó visiblemente afectada.

El tratamiento que alteró la voz de Ducelia Echevarría

Ducelia Echevarría confesó que en ese momento atravesaba una fuerte depresión y desconocía los efectos secundarios del procedimiento de esteroides. Según contó, accedió al tratamiento por presión, ya que le aseguraron que de forma natural no lograría los resultados físicos exigidos para destacar en certamen Miss Perú Mundo.

“Me dijo que entrenando al natural no iba a lograr los objetivos que yo deseaba y que debería demostrar”, relató entre lágrimas. Esta etapa marcó un antes y un después en su vida, ya que el impacto emocional y físico fue significativo, incluso antes de su ingreso a la televisión nacional.